Lokanta usulü yumuşacık bir ziyafet: Kendi buharında pişen sebzeli Kağıt Kebabı tarifi...

Kendi buharında, yağlı kağıdın içinde ağır ağır pişen etlerin ve taze sebzelerin o muazzam uyumu! Misafir sofralarının en gösterişli ve en lezzetli yemeklerinden biri olan Kağıt Kebabı, hem fırın tepsisi kirletme derdini bitiriyor hem de tabakta açılırken yaydığı o enfes kokuyla akılları baştan alıyor. İşte enfes tarif...

MALZEMELER

400 gram dana veya kuzu kuşbaşı et

1 adet büyük boy patates (Küp küp doğranmış)

1 adet havuç (Küp doğranmış)

1 su bardağı haşlanmış bezelye

1 adet büyük boy kuru soğan (Yemeklik doğranmış)

2 adet domates (Kabuğu soyulmuş, küp doğranmış)

1 yemek kaşığı domates salçası

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1'er çay kaşığı tuz, karabiber, kekik ve pul biber

Yarım su bardağı sıcak su

Porsiyonluk servis için: 4 adet yanmaz yağlı pişirme kağıdı

ADIM ADIM YAPILIŞI

Geniş bir tavaya zeytinyağını alıp ısıtın. Kuşbaşı etleri ekleyip yüksek ateşte sularını salıp tamamen çekene kadar kavurun. (Dana eti kullanıyorsanız daha yumuşak olması için bu aşamada çok az sıcak su ekleyip kapağını kapatarak yumuşatabilirsiniz).

Etler suyunu çektiğinde yemeklik doğranmış soğanları ekleyip pembeleşene kadar soteleyin. Salçayı ilave edip kokusu çıkana kadar karıştırın.

Küp doğranmış havuç ve patatesleri tavaya ekleyip 3-4 dakika daha çevirin. Doğranmış domatesleri, haşlanmış bezelyeyi, yarım su bardağı sıcak suyu, tuzu ve baharatları ilave edin. Kapağını kapatıp sebzeler hafifçe yumuşayana kadar 10 dakika pişirip ocaktan alın. (Çok sulu bir harç olmamasına dikkat edin).

Yağlı kağıtları tezgaha serin. Hazırladığınız etli sebzeli harcı 4 eşit porsiyona bölerek her bir kağıdın tam ortasına yerleştirin.

Kağıdın uzun kenarlarını harcın üzerinde birleştirip iki kez kıvırarak katlayın. Açık kalan sağ ve sol uçları da şeker paketi gibi alta doğru kıvırıp tamamen kapalı birer paket elde edin.

Hazırladığınız kağıt kebaplarını fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 190°C fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin. Porsiyonluk paketleri tabaklara alıp, kağıdın üzerini bıçakla x şeklinde keserek dumanı tüterken servis yapın.