Sac tava nasıl yapılır? Püf noktalarıyla sac tava tarifi…

Yayınlanma: 05.09.2023 - 21:33

Güncelleme: 05.09.2023 - 21:33

Sac tava hazırlamak için en çok kullanılan et türü dana etidir. Kuzu eti de tercih edilebilir. Sac tava hazırlarken etin kalitesi ve türü kadar sebzeler ve baharatlar da yemeğin lezzeti için önemli yer tutar. Sac tava yapımı sırasında eti yüksek ateşte hızlı bir şekilde pişirmek en önemli püf noktaları arasında. İşte; sac tava tarifi…

SAC TAVA

Malzemeler



Yarım kg dana eti (kuşbaşından küçük doğranmış)



50 gr kuyruk yağı (isteğe göre)



2 adet soğan



3 adet domates



4 adet sivri biber



Yarım çay bardağı sıvı yağ



2 diş sarımsak



Pul biber, karabiber, kekik, tuz





Yapılışı



Öncelikle sac tavasını ısıtın. Kuyruk yağı kullanacaksanız önce yağı eritin. Daha sonra küçük küçük doğranmış etleri ekleyin ve yüksek ateşte sıvı yağ ile kavurun. Et suyunu salıp çekinceye kadar kavurma işlemine devam edin. Soğanı ve sarımsağı ekleyin. Kekik hariç tuz ve baharatları ekleyin. Doğranmış sivri biberi ekleyin. En son küp küp doğranmış domatesleri ilave edin. 2-3 dakika daha pişirip ocağın altını kapatın. Kekik ekleyip karıştırın. Afiyet olsun…

SAC TAVA HAZIRLAMANIN PÜF NOKTALARI…

Sac tava hazırlarken eti küçük parçalara ayırarak pişirmeniz gerekir. Küçük parçalar etin daha hızlı ve daha yumuşak olmasını sağlar.



Sac tava hazırlarken eti yüksek ateşte hızlı bir şekilde pişirmek gerekir.



Sac tava 12-15 dakikada hazırlanan bir yemektir.



Sac tava hazırlarken biber ve domatesleri en son kullanmak gerekir. Sebzeler etin arasında kaybolmamalıdır.













