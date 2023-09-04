Asma yaprağı nasıl saklanır? Asma yaprağı saklama yöntemleri!

Yayınlanma: 04.09.2023 - 10:36

Güncelleme: 04.09.2023 - 10:36

Asma yaprağı birçok farklı şekilde saklanabilir. Derin dondurucuda saklanabilir. Salamura yapılabilir, cam kavanozda ister tuzlu ister tuzsuz şekilde saklanabilir. İşte tüm detaylarıyla asma yaprağını salamura ve derin donducuda saklama yöntemleri…

ASMA YAPRAĞI DERİN DONDURUCUDA NASIL SAKLANIR?

Asma yaprağını saklamak için uygulayabileceğiniz en kolay yöntem derin dondurucudur.

Yapraklar iyice yıkanır ve suyu süzülür. Yaklaşık 100 adet yaprak üst üste konulur.

Yapraklar kaynar suya alınır ve ters yüz edilir. Rengi değişmeye başladığında çıkartılır.

Yaprakları süzülüp soğutulduktan sonra bir pişirimlik olacak şekilde ayrılır ve buzdolabı poşetlerine doldurulur.

Poşetlerin ağzı bağlandıktan sonra derin dondurucuya konulur.

Kullanılacağı zaman dondurucudan indirilir ve çözünmesi beklenir. Daha sonra üzerine sıcak su dökülür, süzülür ve kullanılmaya başlanır.

ASMA YAPRAĞI SALAMURA NASIL SAKLANIR?

En çok kullanılan ve en uzun süre dayanan yaprak saklama yöntemi salamuradır. Salamura yönteminde yaprakların sapları uzun olmalı ve kesilmemelidir.

Önce kaynar suyun içerisine yapraklar kısa süre bırakılır.

Ardından süzgeç yardımıyla yapraklar çıkartılır.



Yaklaşık 10 adet asma yaprağı parlak yüzeyi üstte kalacak şekilde alınır ve üst üste konulur.



Destenin sap kısmına 1 çay kaşığı kadar kaya tuzu dökülür ve sap kısmı içe gelecek şekilde rulo olarak sarılır.



Tüm yapraklar bitene kadar bu şekilde sarılır.



Cam kavanozun içerisine hazırlanan rulolar yerleştirilir. Aralarında boşluk kalmamasına dikkat edilmelidir.



Kavanoz tamamen dolduğunda elle üstten bastırılarak tekrar sıkıştırılır.



1 litre su için 200 gram kaya tuzu kullanılır. Tuzlu su, kavanoza yavaş yavaş eklenir, suyun dibe inmesi beklenmelidir.



Kavanoz ağzına kadar suyla doldurulduktan sonra, yaprakların üste çıkmasını önlemek için üzerine temiz bir taş konulur.



Kavanozun kapağı hava almayacak şekilde kapatılır. Serin bir yerde muhafaza edilir.



Ara sıra kavanoz kontrol edilir, su azaldıysa tuzlu su ilave edilir.



Salamura yönteminde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta yaprakların havayla temas etmemesidir.



Salamura yöntemiyle saklanan yapraklar kullanılmadan önce sıcak suda 3-4 saat kadar bekletilmelidir.



Sıcak suyu saatte bir kez değiştirilmeli, tuzun akması sağlanmalıdır.



