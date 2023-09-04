Mürdüm eriği ile neler yapılır? Mürdüm eriği ile hazırlanan 3 nefis tarif…

Yayınlanma: 04.09.2023 - 09:38

Güncelleme: 04.09.2023 - 09:38

Mürdüm eriğinin anavatanı Anadolu’dur. Daha sonra dünyaya yayılan mürdüm eriği, kışların ılık geçtiği bölgelerde yetişir. Halk arasında bardak eriği ve kara erik olarak da adlandırılan, yaz başında çiçek açan nazlı meyve; dikiminden ancak iki yıl sonra ürün vermeye başlar. Ağustos-Eylül aylarında meyvesi olgunlaşan mürdüm eriği hafif irice, sivri çekirdekli, etli ve mayhoş bir tada sahiptir. Meyve olgunlaşıp yumuşadıkça eti de tatlanır. Meyve ne kadar olgunlaşırsa saklama süresi o derece kısalır. Taze olarak yenilmesinin yanı sıra pasta, kek, dondurma, marmelat, reçel ve şurup hazırlanarak da değerlendirilir. Osmanlı mutfağında da sık sık karşımıza çıkan mürdüm eriği, kurutulup kışın meyve kurusu olarak da tüketilir. İşte: hafif mayhoş bir tada sahip olan mürdüm eriği ile yapılan en sevilen 3 nefis tarif…

MÜRDÜM ERİKLİ KEK

Malzemeler



Yarım kg mürdüm eriği



3 adet yumurta



1 su bardağı toz şeker



Yarım su bardağı sıvı yağ



1 su bardağı süt



2.5 su bardağı un



1 paket kabartma tozu



1 paket vanilya



Üzeri İçin



Pudra şekeri



Yapılışı



Öncelikle karıştırma kabına yumurtayı ve şekeri alıp, yumurta beyazlaşana kadar mikserle çırpın. Üzerine sıvı yağı ve sütü de ilave ederek çırpmaya devam edin. Un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyerek çırpın. Kelepçeli yayvan kalıbın tabanına pişirme kağıdı serin. Kağıdın yapışması için kenarlarını tereyağı ile yağlayın. Kek hamurunu kalıba boşaltın. Elma dilimi şeklinde doğradığımız mürdüm eriklerini kekin üzerine dizin. Önceden ısıttığımız 175 dereceli fırında yaklaşık 40-45 dakika pişirin. Soğuduktan sonra kalıptan çıkarıp, üzerine pudra şekeri serperek dilimleyin. Afiyet olsun.

MÜRDÜM ERİĞİ MARMELATI

Malzemeler



2 mürdüm eriği



4 su bardağı şeker (damak tadınıza göre değişebilir)



Yarım çay bardağı su



1 adet limon suyu



Yapılışı



Öncelikle mürdüm eriklerini yıkanıp, ortadan ikiye kesip çekirdeklerini çıkarın. Üzerine yarım çay bardağı suyla bir tencereye alınıp kısık ateşte erikler yumuşayıncaya kadar pişirin. Yumuşayınca altı kapatıp, suğuyunca kevgirden veya blenderdan geçirin. Daha sonra tencere alıp, şekeri ilave edip, ara ara karıştırılarak tekrar kaynatın. 5 dakika sonra limon suyunu ekleyip, ocağın altını kapatın. Sıcakken cam kavanozlara doldurup, kapağını kapatın. Ters çevirerek, soğumasını bekleyin. Afiyet olsun.

MÜRDÜM ERİĞİ REÇELİ

Malzemeler



1 kg mürdüm eriği



4 su bardağı şeker (damak tadınıza göre değişebilir)



1 su bardağı su



1 adet çubuk tarçın



4 adet karanfil



1 tatlı kaşığı tereyağı



Yarım limon suyu



Yapılışı



Öncelikle yıkayıp suyunu süzdüğümüz mürdüm eriklerini, ortadan ikiye kesip çekirdeklerini çıkarın. İstediğiniz boyutta doğradığınız mürdüm eriklerini geniş bir tencereye alıp, üzerine toz şekeri ekledikten sonra kapağını kapatıp suyunu bırakması için 5-6 saat bekleyin. Kendi suyunu bırakan eriklere su, çubuk tarçın ve karanfili ekleyin. Koyulaşana kadar kaynatın. Çok fazla köpürmemesi ve parlaklık kazanması için 1 tatlı kaşığı tereyağını ekleyin. Limon suyunu ilave edip 5 dakika daha kaynatıp, kıvam alan reçeli ocaktan alın. Sıcakken kavanozlara doldurup kapağını sıkıca kapatın. Ters çevirerek soğumasını bekleyin. Afiyet olsun.



