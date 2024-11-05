Sadece iki malzemeyle 5 dakikada hazır... Tatlı krizlerinde hazırlayabileceğiniz enfes tarif!

Yayınlanma: 05.11.2024 - 21:32

Güncelleme: 05.11.2024 - 21:32

Tatlı krizlerinizi sadece iki malzemeyle hızlıca dindirmeye ne dersiniz? Muz ve çikolatadan oluşan bu pratik tarif, hem hazırlanma kolaylığıyla hem de enfes lezzetiyle vazgeçilmeziniz olacak! Üstelik sağlıklı bir tatlı alternatifi olarak da ideal. Çikolatanın tatlı ve yoğun aromasıyla muzun doğal şekerini buluşturan bu tarif, hafif ama tatmin edici bir tatlı arayanlar için birebir.

MALZEMELER

2 adet olgun muz

80-100 gr bitter çikolata

(Opsiyonel) 1 yemek kaşığı bal

(Opsiyonel) Üzeri için ceviz, badem veya fındık kırığı

YAPILIŞI

Olgun muzları bir çatal yardımıyla iyice ezin ve püre kıvamına getirin. Karışımın pürüzsüz olması için, isterseniz blender da kullanabilirsiniz.

Bitter çikolatayı benmari usulü eriterek pürüzsüz hale getirin. (Benmari usulü için çikolatayı su dolu bir tencerenin üzerine yerleştirilmiş bir kabın içine koyarak, su buharında eritin. Çikolatanın suya temas etmemesine dikkat edin.)

Erimiş çikolatayı ezilmiş muzların üzerine dökün. Daha tatlı olmasını isterseniz, bal veya akçaağaç şurubu da ekleyebilirsiniz. Tüm malzemeleri iyice karıştırın.

Karışımı bir kaseye alın ve tercihinize göre üzerine ceviz, badem veya fındık kırığı serpin. Soğuk bir tatlı olarak servis etmek isterseniz, buzdolabında 15-20 dakika bekletebilirsiniz.