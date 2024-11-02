Tam mevsiminde yapabileceğiniz enfes lezzet: Narlı ayva tatlısı tarifi
Kış aylarının sevilen meyveleri olan ayva ve nar, birleşerek sofralarınıza lezzet ve şıklık katacak bir tatlıya dönüşüyor. Peki, tam mevsiminde yapabileceğiniz bu enfes lezzet nasıl hazırlanır? İşte, nefis narlı ayva tatlısı tarifi...
Narlı ayva tatlısı, ayvanın doğal tatlılığı ve narın hafif ekşimsi lezzetiyle birleşerek sofralarınıza hem renk hem de lezzet katan özel bir tatlıdır. Özellikle kış aylarında tercih edilen ve görselliği ile dikkat çeken bu tatlı, sağlıklı bir seçenek olarak da öne çıkar. Peki, tam mevsiminde yapabileceğiniz bu enfes lezzet nasıl hazırlanır? İşte, nefis narlı ayva tatlısı tarifi...
NARLI AYVA TATLISI TARİFİ
Malzemeler
2 adet büyük boy ayva
1 su bardağı toz şeker
Yarım su bardağı su
1 adet nar
Tarçın çubuğu (isteğe bağlı)
Karafil (isteğe bağlı, aroma katmak için)
Üzeri için kaymak veya ceviz içi (isteğe bağlı)
NARLI AYVA TATLISI YAPILIŞI
Ayvaların kabuklarını soyun, ortadan ikiye kesin ve çekirdeklerini çıkarın.
Çekirdekleri tatlıya renk ve aroma vermesi için ayırın.
Ayvaları tencereye yerleştirin.
Her yarım ayvanın ortasına bir miktar toz şeker koyun ve tencereye suyu ilave edin.
Ayvaların yumuşaması için kısık ateşte, üzeri kapalı olarak pişirin.
Renk vermesi için ayva çekirdeklerini de tencereye eklemeyi unutmayın.
Tarçın çubuğu veya karanfili de tencereye ekleyebilirsiniz.
Bu baharatlar, ayva tatlısına hoş bir aroma katar.
Yaklaşık 30-40 dakika kısık ateşte ayvalar yumuşayıncaya kadar pişirin.
Ayvalar piştiğinde ocağı kapatın ve tatlıyı soğumaya bırakın.
Servis yapmadan önce ayvaların üzerine nar tanelerini serpiştirin.
İsteğe göre kaymak veya cevizle süsleyerek şık bir sunum yapabilirsiniz.
Afiyet olsun!
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