Bu gıdalar gece açlığını bastırırken kilonuzu koruyor: Geç saatte tüketebileceğiniz 5 sağlıklı atıştırmalık

2. YOĞURT VE MEYVE KARIŞIMLARI

Doğal yoğurt, probiyotikler ve kalsiyum açısından zengindir. Yoğurdu dilerseniz taze meyvelerle karıştırarak, açlık hissini bastıracak sağlıklı bir atıştırmalık oluşturabilirsiniz. Özellikle yaban mersini, çilek veya muz gibi meyvelerle yoğurdu karıştırmak hem tatlı isteğinizi gidermeye hem de vücudunuza vitamin ve mineral sağlamaya yardımcı olur.

Faydaları:

Yoğurt, sindirim sistemini destekler ve bağışıklığı güçlendirir.

Meyveler vitamin ve mineral kaynağıdır.

Hem tatlı isteğini dengeler hem de uzun süre tok tutar.