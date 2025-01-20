Türk mutfağının enfes lezzeti: İmambayıldı tarifi
Osmanlı mutfağından günümüze uzanan imambayıldı, Türk mutfağının sebze yemekleri arasında en özel yere sahip lezzetlerden biri. Hafifliği ve zengin aromasıyla sofraların yıldızı olmaya devam ediyor.
Türk mutfağının köklü geçmişi, sebze yemekleriyle de kendini gösteriyor. İmambayıldı, hem tarihi hem de lezzetiyle bu yemeklerin başında geliyor. Osmanlı döneminden günümüze uzanan bu nefis patlıcan yemeği, zeytinyağlı oluşuyla yaz sofralarını şenlendirirken, hafifliğiyle sağlıklı beslenmek isteyenlerin de ilk tercihlerinden biri oluyor. Bol soğanlı ve domatesli iç harcı, patlıcanın benzersiz lezzetiyle birleşerek sofralara hem görsel hem de tat şöleni sunuyor.
İMAMBAYILDI TARİFİ
Malzemeler:
- 4 adet orta boy patlıcan
- 2 adet büyük boy soğan
- 3 diş sarımsak
- 3 adet domates
- 1 çay bardağı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı toz şeker
- 1 çay kaşığı tuz
- Yarım çay kaşığı karabiber
- Yarım çay bardağı sıcak su
- Bir tutam doğranmış maydanoz (üzeri için)
Yapılışı:
- Patlıcanları alacalı şekilde soyun ve ortalarını çizik atarak açın.
- Acısını almak için tuzlu suya yatırarak yaklaşık 20 dakika bekletin. Daha sonra sudan çıkarıp iyice kurulayın.
- Bir tavada zeytinyağını ısıtın ve patlıcanları her tarafı eşit şekilde kızarana kadar hafifçe pişirin. Kızaran patlıcanları bir kenara alın.
- Soğanları ince ince doğrayın ve zeytinyağında kavurun.
- Sarımsakları ekleyip kokusu çıkana kadar soteleyin.
- Kabuklarını soyup küçük küpler halinde doğradığınız domatesleri ekleyin.
- Tuz, karabiber ve toz şekeri ilave edin. İç harcı kısık ateşte pişirin.
- Kızarmış patlıcanların ortalarını açarak hazırladığınız iç harcı doldurun.
- Patlıcanları tencereye yerleştirin. Üzerine sıcak suyu gezdirerek ekleyin.
- Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte yaklaşık 20-25 dakika pişirin.
- Tencerenin altını kapattıktan sonra yemeği dinlendirin. Üzerine ince kıyılmış maydanoz serperek soğuk veya ılık şekilde servis edin.
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