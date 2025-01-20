Türk mutfağının enfes lezzeti: İmambayıldı tarifi

Yayınlanma: 20.01.2025 - 21:27

Güncelleme: 20.01.2025 - 21:27

Türk mutfağının köklü geçmişi, sebze yemekleriyle de kendini gösteriyor. İmambayıldı, hem tarihi hem de lezzetiyle bu yemeklerin başında geliyor. Osmanlı döneminden günümüze uzanan bu nefis patlıcan yemeği, zeytinyağlı oluşuyla yaz sofralarını şenlendirirken, hafifliğiyle sağlıklı beslenmek isteyenlerin de ilk tercihlerinden biri oluyor. Bol soğanlı ve domatesli iç harcı, patlıcanın benzersiz lezzetiyle birleşerek sofralara hem görsel hem de tat şöleni sunuyor.

İMAMBAYILDI TARİFİ

Malzemeler:

4 adet orta boy patlıcan

2 adet büyük boy soğan

3 diş sarımsak

3 adet domates

1 çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay bardağı sıcak su

Bir tutam doğranmış maydanoz (üzeri için)

Yapılışı: