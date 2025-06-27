Sağlıklı kahvaltıların yıldızı: Avokadolu poşe yumurta

Kahvaltı sadece karnı doyurmak değil, güne iyi hislerle başlamak demek. Tam da bu yüzden son dönemin en gözde kahvaltılıklarından biri olan avokadolu poşe yumurta, hem göze hem damağa hitap ediyor. Sağlıklı yağlar, protein ve lif bakımından zengin bu tarif; özellikle spor yapanlar, hafif beslenenler ya da hafta sonu şık bir kahvaltı sofrası kurmak isteyenler için ideal. İşte kolayca hazırlayabileceğiniz avokadolu poşe yumurta tarifi...
AVOKADOLU POŞE YUMURTA TARİFİ
Malzemeler:
- 2 dilim tam buğday ya da ekşi maya ekmek
- 1 adet olgun avokado
- 2 adet yumurta
- 1 yemek kaşığı sirke (yumurta haşlamak için)
- 1 tatlı kaşığı limon suyu
- Tuz, karabiber
- Zeytinyağı (isteğe bağlı)
- Üzeri için: Pul biber, çörek otu, mikro yeşillikler veya taze fesleğen
Yapılışı:
- Avokadoyu soyup çekirdeğini çıkarın, çatal yardımıyla ezin. Limon suyu, tuz ve karabiberle tatlandırın.
- Ekmek dilimlerini tost makinesinde ya da tavada kızartın.
- Geniş bir tencereye su doldurun, kaynama noktasına gelince içine sirke ekleyin. Hafifçe karıştırarak bir girdap oluşturun.
- Yumurtayı küçük bir kaseye kırın ve yavaşça suyun içine bırakın. 2,5–3 dakika kadar pişirin, ardından delikli kepçeyle alın.
- Kızarmış ekmeklerin üzerine avokado ezmesini sürün.
- Poşe yumurtaları üstüne yerleştirin. Üzerine pul biber, çörek otu veya mikro yeşillik serpin.
- Dilerseniz birkaç damla zeytinyağı gezdirerek servis edin.