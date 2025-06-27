Sağlıklı kahvaltıların yıldızı: Avokadolu poşe yumurta

Kahvaltı sadece karnı doyurmak değil, güne iyi hislerle başlamak demek. Tam da bu yüzden son dönemin en gözde kahvaltılıklarından biri olan avokadolu poşe yumurta, hem göze hem damağa hitap ediyor. Sağlıklı yağlar, protein ve lif bakımından zengin bu tarif; özellikle spor yapanlar, hafif beslenenler ya da hafta sonu şık bir kahvaltı sofrası kurmak isteyenler için ideal. İşte kolayca hazırlayabileceğiniz avokadolu poşe yumurta tarifi...

AVOKADOLU POŞE YUMURTA TARİFİ

Malzemeler:

2 dilim tam buğday ya da ekşi maya ekmek

1 adet olgun avokado

2 adet yumurta

1 yemek kaşığı sirke (yumurta haşlamak için)

1 tatlı kaşığı limon suyu

Tuz, karabiber

Zeytinyağı (isteğe bağlı)

Üzeri için: Pul biber, çörek otu, mikro yeşillikler veya taze fesleğen

Yapılışı: