Sağlıklı, lezzetli ve farklı: Mor havuç çorbası
Mor havuç çorbası, göz alıcı rengi ve besleyici içeriğiyle sofraları süsleyen bir lezzettir. Yüksek antioksidan içeriğiyle sağlık deposu olan mor havuçlar, bu çorbaya benzersiz bir lezzet ve renk katıyor. İçinizi ısıtacak ve damaklarınızı şenlendirecek bu tarif, sofralarınızın vazgeçilmezi olmaya aday.
Mor havuç çorbası, sadece görsel olarak etkileyici değil, aynı zamanda sağlık dolu bir lezzet sunar. İçerdiği mor havuçlar, beta-karoten ve antioksidanlarla doludur, bu da bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve vücuda pek çok fayda sağlamaya yardımcı olur. İşte size evde kolayca hazırlayabileceğiniz nefis bir mor havuç çorbası tarifi...
Malzemeler
- 500 gram mor havuç
- 1 orta boy patates
- 1 orta boy soğan
- 2 diş sarımsak
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 4 su bardağı sebze suyu veya tavuk suyu
- Tuz ve karabiber
- İsteğe bağlı olarak süslemek için krema veya yoğurt
Hazırlık
Mor havuçları, patatesi ve soğanı iyice yıkayın. Havuçları ve patatesi küçük küpler halinde doğrayın. Soğanı ise ince doğrayın ve sarımsakları ezin veya ince doğrayın.
Bir tencerede zeytinyağını ısıtın. Doğranmış soğanı ve sarımsakları ekleyip yumuşayana kadar kavurun.
Soğanlar şeffaf hale geldiğinde, doğranmış mor havuçları ve patatesi tencereye ekleyin. Birkaç dakika daha kavurun.
Sebze suyunu veya tavuk suyunu tencereye ekleyin. Kaynamaya başladıktan sonra ateşi kısın ve sebzeler iyice yumuşayana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.
Pişen çorbayı blender veya çırpıcıyla pürüzsüz bir kıvama gelene kadar iyice karıştırın. İhtiyaca göre daha fazla su ekleyebilirsiniz.
Çorbayı tuz ve karabiber ile tatlandırın. İsteğe bağlı olarak krema veya yoğurt ile servis yapabilirsiniz.
Servis yapmadan önce üzerini ince dilimlenmiş mor havuçlar veya taze otlar ile süsleyebilirsiniz.
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