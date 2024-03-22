Hafif ve lezzetli: Dondurmalı irmik helvası tarifi
Dondurmalı irmik helvası, sıcak yaz günlerinde serinletici bir tatlı arayanların favorisi haline gelen bir lezzettir. İrmik helvasının eşsiz dokusu ve dondurmanın ferahlatıcı tadı, birleşerek muhteşem bir tatlı deneyimi sunar.
Dondurmalı irmik helvası tarifi, pratik hazırlanışıyla herkesin beğenisini kazanır ve unutulmaz bir tatlı deneyimi sunar.
DONDURMALI İRMİK HELVASI TATİLİ
Malzemeler
- 250 g tereyağı
- 500g irmik
Şerbeti için;
- 250 ml süt
- 1 su bardağı su
- 2 su bardağı şeker
İçi İçin;
- Dondurma
Yapılış
- Şerbeti için uygun bir karıştırma kabına su, süt ve şekeri alalım, şeker eriyene kadar karıştıralım.
- Daha sonra uygun bir tencereye tereyağını alalım ve eritelim.
- İrmiği de ilave edelim, orta ateşte karıştırarak kavurmaya başlayalım. 10 dakika kadar kavuralım.
- Kavurduğumuz irmiğe şerbetini de ilave ederek tencerenin kapağını kapatalım.
- Şerbetini çeken helvayı karıştıralım ve koyulaştıktan sonra ocağı kapatarak demlenmeye bırakalım.
- Servis edeceğimiz zaman içerisini streç film ile kapladığımız kasenin içerisine helvadan koyalım. Ortası çukur kalacak şekilde helvayı yayalım.
- Helvamızın ortasına dondurmadan koyalım ve daha sonra alt tabanını da helva ile kapatalım.
- Servis tabağımıza kasemizi ters çevirip üzerini dilediğimiz şekilde süsleyelim. Dondurmalı irmik helvamız servise hazır. Afiyet olsun.
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