Hafif ve lezzetli: Dondurmalı irmik helvası tarifi

Yayınlanma: 22.03.2024 - 14:09

Güncelleme: 22.03.2024 - 14:09

Dondurmalı irmik helvası tarifi, pratik hazırlanışıyla herkesin beğenisini kazanır ve unutulmaz bir tatlı deneyimi sunar.

DONDURMALI İRMİK HELVASI TATİLİ

Malzemeler

250 g tereyağı

500g irmik

Şerbeti için;

250 ml süt

1 su bardağı su

2 su bardağı şeker

İçi İçin;

Dondurma

Yapılış