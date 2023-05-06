Cupcake mi, muffin mi?

Yayınlanma: 06.05.2023 - 10:48

Güncelleme: 06.05.2023 - 10:48

Kutlamaların vazgeçilmezi neşeli cupcake’ler. Tatlısıyla tuzlusuyla muffin’ler. İkisine de severek tüketiyoruz. Cupcake Amerikalı, Muffin ise İngiliz. Her ikisi de tek porsiyonluk tatlar ama yapılışları farklı. Muffin genellikle kahvaltıda, cupcake ise tatlı olarak tüketiliyor. İşte iki sevimli kek arasındaki farklar ve hazırlamadan önce bilinmesi gerekenler…

CUPCAKE İLE MUFFİN ARASINDAKİ FARK NEDİR?

MALZEME KULLANIMI



İkisinin de ana malzemeleri aynı. Un, kabartma tozu, yumurta, yağ, süt/yoğurt ve şeker.



Muffin için; 2 çay bardağı una 2 yumurta, 1 çay bardağı şeker ve 1 çay bardağı süt veya yoğurt katılıyor.



Cupcake için; bu oran artıyor. 2 su bardağı una 4 yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı yağ ve 1 su bardağı süt/yoğurt ekleniyor.

YAPILIŞ TEKNİKLERİ

Muffin için; kuru ve ıslak malzemeler ayrı kaplarda karıştırılır ve ıslak malzeme kuru malzemeye eklenir.



Cupcake için; yağ ve şeker kremalaşana kadar çırpıldıktan sonra yumurtalar ve sıvı malzemeler eklenir. Son olarak da kuru malzemeler karıştırılır.



HAMUR FARKLI



Muffin hamuru koyu, cupcake hamuru akıcıdır. Yani muffin, cupcake’in az yağlı, şekerli ve yumurtalısıdır. İçinde taze ve kuru meyveler, ceviz/fındık olabileceği gibi sebzelerle tuzlu olarak da yapılabilir.

CUPCAKE VEYA MUFFİN HAZIRLAMADAN ÖNCE BİLİNMESİ GEREKENLER!

1- Cupcake iki karışımla (hamur ve krema) ile hazırlanıyor.



2- Muffin ise tek kapta hazırlanan karışımların bir araya gelmesiyle yapılıyor.



3- Birinde yaş, diğerinde kuru malzemeler karıştırılıyor.



4- Muffin’nin içeriğinde daha az şeker kullanılıyor. Hammaddesi tamamen un.



5- Cupcake tatlı bir kek olduğundan, içeriğinde yumurta, tereyağı ve bolca şeker kullanılıyor. Krema ile

süsleniyor, süslemesinde yağlı ve şekerli bir kaplama var. Tuzlusu yok, sadece tatlı.



6- Muffin’nin tatlı çeşitleri olduğu gibi, tuzlu çeşitleri de mevcuttur. Muffin ağırdır, cupcake hafiftir.



7- Muffin kahvaltıların vazgeçilmez lezzetiyken, cupcake akşamüstü çay saatlerinin değişmez konuğudur.



8- Cupcake’in kabarması için, uzun çırpılıyor olması yeterli.



9- Muffin ise kabartma tozu, karbonat ve limon suyunda yer alan kabarcılar sayesinde kabarır.



10- Cupcake’ kelimesi ilk kez 1828 yılında Amerikalı ünlü yemek yazarı Eliza Leslie’nin ‘Receipts’ adlı yemek kitabında geçmiştir.



