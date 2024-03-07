Sağlıklı ve kalorisiz: Fırınlanmış havuç tarifi

Yayınlanma: 07.03.2024 - 00:17

Güncelleme: 07.03.2024 - 00:17

Fırınlanmış havuçlar, mükemmel bir yan yemek veya atıştırmalık alternatifidir. Bu basit tarif, havuçların doğal şekerini ortaya çıkararak tatlarını zenginleştirir ve fırında kızartılarak harika bir kıtırlık kazanır. Ayrıca, havuçların içerdiği vitamin ve antioksidanlarla sağlığınıza da katkıda bulunurlar. Fırınlanmış havuçlarla sofranıza renk ve lezzet katmanın keyfini çıkarın!

FIRINLANMIŞ HAVUÇ TARİFİ

Malzemeler

Havucu haşlamak için:

3 adet havuç

1 adet et bulyon

Bolca sıcak su

Fırınlamak için:

3 yemek kaşığı zeytinyağı

3 yemek kaşığı galeta unu

1 çay kaşığı tepeleme tuz

1 tatlı kaşığı toz biber

1 tatlı kaşığı kekik

Yarım çay kaşığı karabiber

Dipsos için:

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı silme un

1 çay bardağı süt

1 çay kaşığı silme tuz

1 çay kaşığı toz biber

Yarım çay kaşığı karabiber

Yapılış