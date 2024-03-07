Sağlıklı ve kalorisiz: Fırınlanmış havuç tarifi
Havuçları fırına atın, lezzeti doruklara çıksın! Bu tarifte, kolay hazırlanan ve sağlıklı bir atıştırmalık veya yan yemek olarak mükemmel olan fırınlanmış havuç tarifini keşfedin.
Fırınlanmış havuçlar, mükemmel bir yan yemek veya atıştırmalık alternatifidir. Bu basit tarif, havuçların doğal şekerini ortaya çıkararak tatlarını zenginleştirir ve fırında kızartılarak harika bir kıtırlık kazanır. Ayrıca, havuçların içerdiği vitamin ve antioksidanlarla sağlığınıza da katkıda bulunurlar. Fırınlanmış havuçlarla sofranıza renk ve lezzet katmanın keyfini çıkarın!
FIRINLANMIŞ HAVUÇ TARİFİ
Malzemeler
Havucu haşlamak için:
- 3 adet havuç
- 1 adet et bulyon
- Bolca sıcak su
Fırınlamak için:
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 3 yemek kaşığı galeta unu
- 1 çay kaşığı tepeleme tuz
- 1 tatlı kaşığı toz biber
- 1 tatlı kaşığı kekik
- Yarım çay kaşığı karabiber
Dipsos için:
- 1 tatlı kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı silme un
- 1 çay bardağı süt
- 1 çay kaşığı silme tuz
- 1 çay kaşığı toz biber
- Yarım çay kaşığı karabiber
Yapılış
- Havuçları soyup uzunlamasına dörde bölüyoruz ve ortadan tekrar kesiyoruz.
- Uygun bir tencereye alıp 1 adet bulyon ve üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyip 10 dakika haşlıyoruz.
- Havuçlarınız inceyse 8 dakika haşlayınız.
- Havuçlar haşlanırken sosu hazırlıyoruz.
- Uygun bir kasede yoğurt ve mayonezi çırpıp kenara alıyoruz.
- Uygun bir tencere yahut derin bir cezvede 1 tatlı kaşığı tereyağını eritip unu ekliyoruz.
- Tereyağı unu çekince sütü ilave edip kıvam alana kadar karıştırarak pişiriyoruz.
- Kıvam alan sosa tuz, karabiber ve toz biberi ilave edip ocağın altını kapatıyoruz.
- Pişen sosu direkt yoğurt ve mayonez karışıma ekleyip çırpıyoruz.
- Sosumuz hazır.Haşlanan havuçları süzüp uygun bir kaba aktarıp, üzerine zeytinyağı ve damak tadımıza göre baharatları ilave ederek harmanlıyoruz.
- Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizip 200 derece önceden ısınmış fanlı fırının en alttan bir üst katında 15 dakika pişiriyoruz.
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