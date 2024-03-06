Pratik gece atıştırmalığı: Nohutlu sandviç tarifi

Yayınlanma: 06.03.2024 - 23:36

Güncelleme: 06.03.2024 - 23:36

Nohutlu sandviç, sağlıklı ve doyurucu bir atıştırmalık arayanlar için ideal bir seçenektir. Bu lezzetli tarif, nohutun zengin protein içeriğiyle birleşerek, enerji dolu bir mola sunar. Pratik hazırlanışıyla öne çıkan nohutlu sandviç, öğle aralarında veya atıştırmalık olarak tercih edebileceğiniz harika bir alternatiftir. İşte, nohut sandviç tarifi...

NOHUTLU SANDVİÇ TARİFİ

Malzemeler

Sandviç ekmeği

1 çay bardağı haşlanmış konserve nohut

1 adet orta boy domates

1 adet küçük havuç

Yarım kapya biber

Bir tutam maydanoz

Bir tutam nane

1 yemek kaşığı mayonez

1 çay kaşığı hardal

1 tatlı kaşığı toz biber

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Yapılış