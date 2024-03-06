Pratik gece atıştırmalığı: Nohutlu sandviç tarifi
Nohutun doyurucu tadı ve sandviçin pratikliği bir araya geldi! Bu tarifte, evde kolayca hazırlayabileceğiniz nefis bir nohutlu sandviç tarifiyle, hem sağlıklı hem lezzet dolu bir mola deneyimi yaşayın.
Nohutlu sandviç, sağlıklı ve doyurucu bir atıştırmalık arayanlar için ideal bir seçenektir. Bu lezzetli tarif, nohutun zengin protein içeriğiyle birleşerek, enerji dolu bir mola sunar. Pratik hazırlanışıyla öne çıkan nohutlu sandviç, öğle aralarında veya atıştırmalık olarak tercih edebileceğiniz harika bir alternatiftir. İşte, nohut sandviç tarifi...
NOHUTLU SANDVİÇ TARİFİ
Malzemeler
- Sandviç ekmeği
- 1 çay bardağı haşlanmış konserve nohut
- 1 adet orta boy domates
- 1 adet küçük havuç
- Yarım kapya biber
- Bir tutam maydanoz
- Bir tutam nane
- 1 yemek kaşığı mayonez
- 1 çay kaşığı hardal
- 1 tatlı kaşığı toz biber
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
Yapılış
- Konserve nohutu süzüp iyice yıkadıktan sonra eziyoruz.
- Mayonez ve hardalı ilave edip çatalla ezerek karıştırıyoruz.
- Kabuğunu soyup minik minik kestiğimiz domatesi, rendenin ince tarafından rendelediğimiz havucu, ince ve minik kestiğimiz kapya biberi, ince ince kıydığımız maydanoz ve naneyi ilave edip elimizle harmanlıyoruz.
- Ardından tuz, toz biber ve karabiberi ilave edip tekrar harmanlıyoruz.
- Karışımımızı sandviç ekmeklerinin arasına ikişer yemek kaşığı koyup yayıyoruz.
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