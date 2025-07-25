Limon ve zeytinyağının ferahlatıcı dokunuşuyla harmanlanan, dışı çıtır çıtır kızarmış, içi sulu ve yumuşacık kalan ızgara somon; taze otlar ve hafif bir salata eşliğinde sunulduğunda damaklarda iz bırakan bu somon, hafta içi akşam yemeklerinden özel misafir sofralarına kadar her anınıza lezzet katacak. İşte, Sağlıklı ve pratik: Evde mükemmel ızgara somon tarifi...

IZGARA SOMON TARİFİ

Malzemeler

2 adet somon fileto (derili veya derisiz)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı limon suyu

1 diş sarımsak (ezilmiş)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik veya taze biberiye (isteğe bağlı)

pul biber veya toz kırmızı biber (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

1. Marine Etme:

Somon filetoları bir kaba alın.

Üzerine zeytinyağı, limon suyu, sarımsak, tuz, karabiber ve baharatları ekleyin.

Somonları bu karışıma güzelce bulayın.

Streç filmle üzerini kapatıp buzdolabında 15–30 dakika dinlendirin. (Tatların içine işlemesi için bu adım önerilir.)

2. Izgaraya Hazırlık:

Izgara tavanızı veya gerçek ızgaranızı orta-yüksek ateşte ısıtın.

Izgaranın yapışmaması için hafifçe yağlayabilirsiniz.

3. Somonu Pişirme: