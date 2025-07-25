Limon ve zeytinyağının ferahlatıcı dokunuşuyla harmanlanan, dışı çıtır çıtır kızarmış, içi sulu ve yumuşacık kalan ızgara somon; taze otlar ve hafif bir salata eşliğinde sunulduğunda damaklarda iz bırakan bu somon, hafta içi akşam yemeklerinden özel misafir sofralarına kadar her anınıza lezzet katacak. İşte, Sağlıklı ve pratik: Evde mükemmel ızgara somon tarifi...
IZGARA SOMON TARİFİ
Malzemeler
- 2 adet somon fileto (derili veya derisiz)
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı limon suyu
- 1 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kekik veya taze biberiye (isteğe bağlı)
- pul biber veya toz kırmızı biber (isteğe bağlı)
YAPILIŞI
1. Marine Etme:
- Somon filetoları bir kaba alın.
- Üzerine zeytinyağı, limon suyu, sarımsak, tuz, karabiber ve baharatları ekleyin.
- Somonları bu karışıma güzelce bulayın.
- Streç filmle üzerini kapatıp buzdolabında 15–30 dakika dinlendirin. (Tatların içine işlemesi için bu adım önerilir.)
2. Izgaraya Hazırlık:
- Izgara tavanızı veya gerçek ızgaranızı orta-yüksek ateşte ısıtın.
- Izgaranın yapışmaması için hafifçe yağlayabilirsiniz.
3. Somonu Pişirme:
- Somonları derili tarafı alta gelecek şekilde ızgaraya yerleştirin.
- Her bir yüzünü yaklaşık 3–4 dakika kadar pişirin. (Kalınlığa göre süre değişebilir.)
- Somonun içi açık pembe, dışı ise hafif çıtır olmalı. Aşırı pişirmemeye dikkat edin, yoksa kurur.