Sahur sofralarına yumuşacık ve doyurucu lezzet: Patatesli çörek tarifi

Ramazan ayında sahur sofralarının en önemli özelliği, gün boyu tok tutacak besinlerden oluşmasıdır. Hem ekonomik hem de pratik bir tarif arıyorsanız, patatesli çörek tam size göre. İç harcındaki patates sayesinde doyuruculuğu artıran bu tarif, yumuşacık hamuru ve üzerindeki susam-çörek otu aromasıyla sofraların favorisi olmaya aday. İşte, nefis patatesli çörek tarifi...

PATATESLİ ÇÖREK TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

1,5 su bardağı ılık süt

1 paket kuru maya

1 tatlı kaşığı şeker

1,5 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı yoğurt

1 tatlı kaşığı tuz

4 su bardağı un

1 adet yumurta sarısı (üzeri için)

1 tatlı kaşığı susam

1 tatlı kaşığı çörek otu

Patatesli iç harcı için:

1 adet büyük boy patates

1/2 tatlı kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı karabiber

1/2 tatlı kaşığı tuz

PATATESLİ ÇÖREK YAPILIŞI

Patatesi soyup haşlayın. Haşlanan patatesi ezin.

Üzerine salça, baharatlar ve tuzu ekleyerek karıştırın.

Tavada birkaç dakika çevirerek lezzetlerin bütünleşmesini sağlayın.

Ilık süt, maya ve şekeri karıştırın.

5 dakika bekleyin.

Ardından yoğurt ve sıvı yağı ekleyin.

Un ve tuzu da ilave ederek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.

Hamurun üzerini kapatıp yaklaşık 30 dakika mayalanmaya bırakın.

Hamurun yarısını yağlanmış fırın kabına alın ve ortasını hafif çukurlaştırın.

Patatesli harcı yerleştirin.

Kalan hamuru üzerine kapatıp kenarlarını birleştirin.

Üzerine yumurta sarısı sürün.

Susam ve çörek otu serpin.

180 derece önceden ısıtılmış, alt-üst ayarda fansız fırında yaklaşık 35–40 dakika pişirin.

Fırından çıkan patatesli çörek servise hazır.

Ilık tüketmeniz önerilir.

Afiyet olsun!