Sahura kolayca hazırlayabileceğiniz doyurucu lezzet: Sebzeli tortilla tarifi

Sebzeli tortilla, hem görsel olarak iştah açıcı hem de doyurucu bir alternatiftir. Taze sebzeler, yumurta ve peynirle birleşerek sağlıklı ve pratik bir öğün oluşturur. Özellikle sahur ve hafif akşam yemekleri için ideal olan bu tarif, kısa sürede hazırlanabilir ve sofralarınıza renk katar. İşte, nefis sebzeli tortilla tarifi...

SEBZELİ TORTİLLA TARİFİ

Malzemeler:

4 adet yumurta

1/2 su bardağı süt

1 adet kırmızı biber (küçük doğranmış)

1 adet yeşil biber (küçük doğranmış)

1 adet havuç (rendelenmiş)

1 adet kabak (küçük doğranmış)

1/2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Tuz, karabiber, kekik

1 yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağı (tavayı yağlamak için)

SEBZELİ TORTİLLA YAPILIŞI

Tüm sebzeleri küçük küçük doğrayın veya rendeleyin.

Tavaya 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyip sebzeleri hafifçe soteleyin, yumuşamalarını bekleyin.

Yumurtaları bir kasede çırpın.

Süt, tuz, karabiber ve kekik ekleyerek homojen bir karışım elde edin.

Sotelediğiniz sebzeleri tavaya alın, üzerine yumurta karışımını dökün.

Kaşar peynirini serpin.

Kısık ateşte altı kızarana kadar pişirin.

Üst kısmının da pişmesini sağlamak için tavayı kapakla kapatabilir veya fırının alt-üst ısıtmasında kısa süre tutabilirsiniz.

Tortillayı dilimleyerek sıcak servis edin.

İsterseniz yanında taze yeşillik ve yoğurt ile servis yapabilirsiniz.

Afiyet olsun!