Sofranızda değişik çorbalara yer açın!

Yayınlanma: 01.05.2023 - 17:14

Güncelleme: 01.05.2023 - 17:14

Çorba, et veya tahılların su veya et suyu ile birleştirilip, pişirilmesiyle yapılan yemektir. Et suyuna genellikle sebzeler, baharatlar, salça, domates sosu ve un eklenip, tatlandırılır. Çorba, sıcak veya soğuk olarak servis edilir. Hepimiz ezogelin, mercimek, analı kızlı, tarhana, yayla çorbası ve domates çorbası gibi klasik çorbaları pişiririz. Peki farklı çorbaları denemek istemez misiniz? İşte kısa sürede hazırlayabileceğiniz lezzetli ve değişik çorbalar…

KÖZ PATLICAN ÇORBASI

Malzemeler

4 adet patlıcan

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

1 su bardağı süt veya krema

2 diş sarımsak

4 su bardağı su

1-2 dal kıyılmış dereotu

Tuz, karabiber

Yapılışı

Öncelikle patlıcanları fırında ve ocakta közleyin. Kabuklarını soyun ve küp küp doğrayın. Çorba tenceresinde tereyağını eritin ve unu ekleyerek hafifçe kavurun. Köz patlıcanları ve sarımsağı tencereye ekleyip, kavurmaya devam edin. Suyu azat azar ekleyin. Hafif kaynayınca sütü veya kremayı ilave edip karıştırın. Bir iki taşım kaynatıp, tuzu ve karabiberi ekleyin. En son dereotunu ekleyip, servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

TERBİYELİ ENGİNAR ÇORBASI

Malzemeler

5 adet çanak enginar

1 adet soğan

1 adet patates

2 yemek kaşığı un

2 diş sarımsak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Et suyu ve su

Yarım limonun suyu

2 su bardağı süt

1 adet yumurta sarısı

Tuz, karabiber

Yapılışı

Öncelikle hazır olarak satın aldığınız çanak enginarları bir tencereye alıp üzerini geçecek kadar su ekleyin. Limon suyunu da ilave edip orta ateşte yumuşayana kadar haşlayın. Soğan, sarımsak ve patatesi doğrayın. Ayrı bir tencerede ısıttığınız zeytinyağında kuru soğan ve sarımsakları hafif bir renk alana kadar kavurun. Ardından patatesleri ekleyip karıştırın. Haşlanmış enginarların suyunu süzdürün ve küçük küpler halinde kesin. Sebzelerin içerisine enginarları ilave edip karıştırarak pişirin. Sıcak et suyunu ve suyu ilave edip kısık ateşte kaynamaya bırakın. Blender’dan geçirin. Terbiyesi için ayrı bir kapta un, süt ve yumurta sarısını pürüzsüz oluncaya kadar karıştırın. Çorbanın suyundan bir kepçe alıp terbiyenin ısısını eşitleyin. Kaynamakta olan çorbaya azar azar ilave ederek karıştırın. Tuzu ve karabiberi ilave edip, bir iki taşım daha kaynatıp, ocağın altını kapatın. Afiyet olsun.

BEZELYE ÇORBASI

Malzemeler

2 su bardağı bezelye

1 adet soğan

1 adet patates

3 yemek kaşığı zeytinyağı

5 su bardağı sıcak su veya et suyu

Tuz, karabiber

Yapılışı

Önceliklerderin bir tencerede ısıttığınız zeytinyağının içerisinde soğanları pembeleşinceye kadar kavurun. Daha sonra küp küp doğradığınız patatesleri de ekleyip kavurmaya devam edin. Bezelyeyi, tuzu, karabiberi ve sıcak suyu da ilave edip sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Çorbayı blender’dan geçirin. Bir iki taşım daha kaynatıp, ocağın altını kapatın. Afiyet olsun.

KUŞKONMAZ ÇORBASI

Malzemeler

Yarım kg gram taze kuşkonmaz

1 adet kuru soğan

3 dal taze soğan

2 diş sarımsak

1 su bardağı süt veya krema

2 yemek kaşığı un

2 su bardağı su

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber



Yapılışı

Öncelikle derin bir tencerede soğan ve sarımsakları zeytinyağı ile pembeleşinceye kadar kavurun. Daha sonra unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun. Tencereye suyu ve sütü de ekleyip iyice karıştırın. Kuşkonmazları ayıklayıp ve küçük parçalar halinde doğrayın. Taze soğanları da ayıklayıp ince ince kıyın. Doğradığınız kuşkonmazları, taze soğanları, tuzu ve karabiberi de tencereye ilave edin. Kısık ateşte sebzeler yumuşayıncaya pişirmeye devam edin. Çorbayı blender’dan geçirin. Bir iki taşım daha kaynatıp, ocağın altını kapatın. Afiyet olsun.