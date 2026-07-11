Saray mutfağından günümüze bir lezzet mirası: İç pilavlı Piliç Topkapı tarifi...

Özel davetlerin, şık pazar sofralarının aranan yüzü! Kemiksiz tavuk butlarının, fıstıklı ve kuş üzümlü o meşhur iç pilavla doldurularak fırında nar gibi kızardığı Piliç Topkapı, menünüzü tek tabakta saray ziyafetine çeviriyor. Görünümüyle göz dolduran, lezzetiyle damak çatlatan bu klasik, porsiyonluk sunumuyla da herkesin favorisi olacak.

MALZEMELER

4 adet kemiksiz ve derili tavuk kalça (Kasabınıza "Sarma için açılmış" diyerek hazırlatabilirsiniz)

Tavukları Marine Etmek İçin:

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı domates salçası

1'er çay kaşığı tuz, karabiber ve kırmızı toz biber

Efsanevi İç Pilav İçin:

1 su bardağı baldo pirinç (Yıkanmış ve süzülmüş)

1 adet büyük boy kuru soğan (İnce yemeklik doğranmış)

1,5 yemek kaşığı dolmalık fıstık

1,5 yemek kaşığı kuş üzümü (Sıcak suda bekletilmiş)

2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tarçın, 1 çay kaşığı yenibahar, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz şeker

1 su bardağı sıcak su (Pilav yarı pişmiş olacak)

Sosu İçin:

1 yemek kaşığı salça, 1,5 su bardağı sıcak su

ADIM ADIM YAPILIŞI

Salça, zeytinyağı ve baharatları bir kasede çırpın. Açılmış tavuk kalçalarının hem içine hem de derili dış kısmına bu sosu fırçayla sürüp buzdolabında dinlenmeye bırakın.

Pilav tenceresine tereyağı ve sıvı yağı alın. Dolmalık fıstıkları ekleyip pembeleşene kadar kavurun. İnce doğranmış soğanları ilave edip şeffaflaşana kadar soteleyin.

Yıkanmış pirinçleri ekleyip 3-4 dakika kadar kavurun. Kuş üzümü, tarçın, yenibahar, karabiber, tuz ve toz şekeri ilave edip kokusu çıkana kadar karıştırın.

Sadece 1 su bardağı sıcak suyu ekleyip tencerenin kapağını kapatın. Suyunu çekene kadar kısık ateşte pişirin ve ocaktan alıp ılımaya bırakın. (Pilav diri kalmalı).

Marine olmuş tavukları (derili kısmı alta gelecek şekilde) çukur bir kasenin içine serin. Ortasına hazırladığınız iç pilavdan 2-3 kaşık koyun. Dışarı sarkan tavuk kenarlarını pilavın üzerine doğru bohça gibi kapatın. Kaseyi yağlanmış fırın tepsisine ters çevirerek çıkarın. Diğerlerine de aynı işlemi uygulayın.

Salçayı 1,5 su bardağı sıcak suyla açıp tepsinin tabanına (tavukların üzerine gelmeyecek şekilde) dökün. Kurumaması için önce ıslatılmış yağlı kağıt, ardından alüminyum folyo ile tepsinin üzerini kapatın.

Önceden ısıtılmış 200°C fırında bu şekilde 35 dakika pişirin. Ardından üzerindeki folyo ve kağıdı alın, tavukların derisi nar gibi kızarana kadar yaklaşık 15-20 dakika daha pişirip sıcak sıcak servis yapın.