Yaz sofralarına çok yakışan klasik lezzet: Fırında patlıcan kebabı tarifi

Türk mutfağının klasik lezzetlerinden biri olan fırında patlıcan kebabı, lokum gibi köfteler ve yumuşacık pişen patlıcanların nefis uyumunu tek tepside buluşturuyor. Fırında ağır ağır pişen domatesli sos sayesinde tüm malzemeler birbirinin lezzetini içine çekerken ortaya hem doyurucu hem de şık sunumuyla göz dolduran bir ana yemek çıkıyor. İşte enfes sosuyla fırında patlıcan kebabı tarifi...