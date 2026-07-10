Yaz sofralarına çok yakışan klasik lezzet: Fırında patlıcan kebabı tarifi

Türk mutfağının klasik lezzetlerinden biri olan fırında patlıcan kebabı, lokum gibi köfteler ve yumuşacık pişen patlıcanların nefis uyumunu tek tepside buluşturuyor. Fırında ağır ağır pişen domatesli sos sayesinde tüm malzemeler birbirinin lezzetini içine çekerken ortaya hem doyurucu hem de şık sunumuyla göz dolduran bir ana yemek çıkıyor. İşte enfes sosuyla fırında patlıcan kebabı tarifi...
FIRINDA PATLICAN KEBABI TARİFİ
Malzemeler
Köftesi için:
- 500 gram kıyma
- 2 adet rendelenmiş kuru soğan
- Yarım demet ince kıyılmış maydanoz
- 2 diş sarımsak
- 1 su bardağı bayat ekmek içi
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı kimyon
Diğer malzemeler:
- 3 adet patlıcan
- 3 adet kiraz domates
Sosu için:
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 adet rendelenmiş domates
- 1 su bardağı sıcak su
- 2 adet yeşil biber
- 1 diş ezilmiş sarımsak
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
FIRINDA PATLICAN KEBABI YAPILIŞI
Kıyma, rendelenmiş soğan, maydanoz, sarımsak, ekmek içi ve baharatları derin bir kapta güzelce yoğurun.
Harçtan yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlak köfteler hazırlayın.
Patlıcanları yaklaşık iki parmak kalınlığında halka halka doğrayın. Acılığını almak için isterseniz 10 dakika tuzlu suda bekletip kurulayın.
Fırın kabına bir patlıcan bir köfte olacak şekilde sırayla dizin. Boş kalan yerlere kiraz domatesleri yerleştirin.
Ayrı bir kapta salça, rendelenmiş domates, sıcak su, sarımsak, doğranmış biber, tuz ve karabiberi karıştırarak sosu hazırlayın.
Hazırladığınız sosu kebabın üzerine eşit şekilde gezdirin.
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 50-60 dakika pişirin.
Sıcak olarak pilav, cacık veya lavaş eşliğinde servis edin.
Afiyet olsun!