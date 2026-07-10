Yazın en hafif tatlılarından: Erikli crumble tarifi

Dışı altın renginde kıtır kıtır, içi ise sulu ve aromatik eriklerle dolu erikli crumble, İngiliz mutfağının en sevilen meyveli tatlılarından biridir. Hazırlaması oldukça kolay olan bu tarif, mevsimin taze eriklerini değerlendirmek isteyenler için hem pratik hem de şık bir seçenektir. İşte kıtır dokusu ve enfes tadıyla erikli crumble tarifi...