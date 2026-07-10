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Yazın en hafif tatlılarından: Erikli crumble tarifi
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Yazın en hafif tatlılarından: Erikli crumble tarifi

10.07.2026 21:40:00
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Haber Merkezi
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Yazın en hafif tatlılarından: Erikli crumble tarifi

Yumuşacık pişen erikler ve kıtır hamur dokusunu buluşturan erikli crumble, yaz sofralarına hem pratik hem de nefis bir tatlı alternatifi sunuyor. İşte kıtır dokusu ve enfes tadıyla erikli crumble tarifi...

Yazın en hafif tatlılarından: Erikli crumble tarifi

Dışı altın renginde kıtır kıtır, içi ise sulu ve aromatik eriklerle dolu erikli crumble, İngiliz mutfağının en sevilen meyveli tatlılarından biridir. Hazırlaması oldukça kolay olan bu tarif, mevsimin taze eriklerini değerlendirmek isteyenler için hem pratik hem de şık bir seçenektir. İşte kıtır dokusu ve enfes tadıyla erikli crumble tarifi...

Yazın en hafif tatlılarından: Erikli crumble tarifi

ERİKLİ CRUMBLE TARİFİ

Malzemeler

Meyveli harç için:

  • 8-10 adet kırmızı erik
  • 2 yemek kaşığı esmer şeker
  • Bir tutam tarçın
  • 1 adet limonun rendelenmiş kabuğu (isteğe bağlı)

Crumble hamuru için:

  • 200 gram un
  • 125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)
  • 100 gram esmer şeker
  • 75 gram müsli veya file badem

ERİKLİ CRUMBLE YAPILIŞI

Oda sıcaklığındaki tereyağı, un ve esmer şekeri geniş bir kapta yoğurarak kum kıvamında bir karışım hazırlayın.

Müsli veya file bademi ekleyip karıştırın ve hamuru yaklaşık 15-20 dakika buzdolabında dinlendirin.

Fırını 200 dereceye ayarlayın.

Erikleri yıkayıp çekirdeklerini çıkarın. Küçükse ikiye, büyükse dörde bölün.

Erikleri tavaya alın. Üzerine esmer şeker, tarçın ve limon kabuğu rendesini ekleyerek kısık ateşte meyveler hafif yumuşayana kadar pişirin.

Pişen erikleri fırın kabına eşit şekilde yayın.

Dinlenen hamuru elinizle ufalayarak eriklerin üzerini tamamen kaplayacak şekilde serpiştirin.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 25 dakika, üzeri altın rengini alana kadar pişirin.

Ilık olarak servis edin. Dilerseniz vanilyalı dondurma veya kaymak eşliğinde sunabilirsiniz.

Afiyet olsun!

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