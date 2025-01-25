Saray mutfağından günümüze gelen lezzet: Patlıcanlı pilav tarifi

Yayınlanma: 25.01.2025 - 18:02

Güncelleme: 25.01.2025 - 18:02

Osmanlı mutfağı, her yemeğinde tarih kokan eşsiz tarifler sunar. Patlıcanlı Pilav da bu lezzet hazinesinden gelen özel bir yemektir. Saray sofralarında sıkça tüketilen bu pilav, patlıcanın enfes aroması ve baharatların zenginliğiyle damaklarda bir ziyafete dönüşüyor. Geleneksel Türk mutfağında da yeri ayrı olan Patlıcanlı Pilav, Osmanlı döneminden günümüze kadar uzanan bir miras.

PATLICANLI PİLAV TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı baldo pirinç

3 adet büyük boy patlıcan

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 orta boy kuru soğan (yemeklik doğranmış)

2 diş sarımsak (ince doğranmış)

3 su bardağı sıcak tavuk suyu (veya normal su)

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tarçın

Tuz

Birkaç dal taze nane veya dereotu (süsleme için)

Yapılışı