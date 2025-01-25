Saray mutfağından günümüze gelen lezzet: Patlıcanlı pilav tarifi
Osmanlı mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan Patlıcanlı Pilav, nefis aroması ve doyurucu yapısıyla hem gözlere hem de damaklara hitap ediyor. Köz patlıcanın muhteşem tadı, pirinçle birleşerek sofralarda unutulmaz bir lezzet yaratıyor.
Osmanlı mutfağı, her yemeğinde tarih kokan eşsiz tarifler sunar. Patlıcanlı Pilav da bu lezzet hazinesinden gelen özel bir yemektir. Saray sofralarında sıkça tüketilen bu pilav, patlıcanın enfes aroması ve baharatların zenginliğiyle damaklarda bir ziyafete dönüşüyor. Geleneksel Türk mutfağında da yeri ayrı olan Patlıcanlı Pilav, Osmanlı döneminden günümüze kadar uzanan bir miras.
PATLICANLI PİLAV TARİFİ
Malzemeler
- 2 su bardağı baldo pirinç
- 3 adet büyük boy patlıcan
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 orta boy kuru soğan (yemeklik doğranmış)
- 2 diş sarımsak (ince doğranmış)
- 3 su bardağı sıcak tavuk suyu (veya normal su)
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı tarçın
- Tuz
- Birkaç dal taze nane veya dereotu (süsleme için)
Yapılışı
- Pirinci bol su ile yıkayıp nişastasını akıtın ve ılık, tuzlu suda 15 dakika bekletin.
- Patlıcanları közleyin, kabuklarını soyup küp şeklinde doğrayın ve bir kenara alın.
- Bir tencerede tereyağı ve sıvı yağı ısıtın, doğranmış soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurun.
- Sarımsakları ekleyip 1-2 dakika daha kavurun.
- Közlenmiş patlıcanları tencereye ekleyin ve birkaç dakika karıştırarak lezzetlerin birleşmesini sağlayın.
- Süzülen pirinci tencereye ekleyip 2-3 dakika kavurun.
- Sıcak tavuk suyunu, karabiberi, tarçını ve tuzu ekleyip bir kez karıştırın.
- Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte, pilav suyunu çekene kadar pişirin.
- Pilav demlendikten sonra taze nane veya dereotu ile süsleyerek sıcak olarak servis yapın.
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