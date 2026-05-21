Cumhuriyet Gazetesi Logo
İzlemeye doyamayacağınız sanatsal Focaccia Ekmeği tarifi...

İzlemeye doyamayacağınız sanatsal Focaccia Ekmeği tarifi...

21.05.2026 21:15:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
İzlemeye doyamayacağınız sanatsal Focaccia Ekmeği tarifi...

Hem yaratıcılığınızı konuşturacağınız hem de fırından yayılan o taze kekik ve sarımsak kokusuyla aklınızı başınızdan alacak Focaccia Ekmeği tarifi...

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Ekmek yapmayı sadece bir karın doyurma eylemi olmaktan çıkarıp, adeta bir heykeltıraş titizliğiyle sanata dönüştürmeye ne dersiniz? İtalyanların bol zeytinyağlı, dışı çıtır içi puf puf Focaccia ekmeği; üzerine taze sebzelerle tablolar çizilen yeni trendiyle mutfaklara geri döndü. İşte tarif...

MALZEMELER

Bulut Gibi Hamur İçin:

4 su bardağı un

1,5 su bardağı ılık su

1 paket instant maya (veya 1 tatlı kaşığı kuru maya)

1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz

Çeyrek çay bardağı sızma zeytinyağı (Hamurun içine)

Tepsi ve Üzeri İçin:

Yarım çay bardağı kaliteli sızma zeytinyağı (Tepsiyi yağlamak ve hamurun üzerine dökmek için)

1 diş ezilmiş sarımsak (Zeytinyağına karıştırmak için)

Kalın deniz tuzu 

Sanatsal Süsleme (Tuval) İçin Öneriler:

Çiçek sapları için: Taze soğan sapları, kuşkonmaz veya taze biberiye dalları

Çiçek yaprakları için: İkiye bölünmüş çeri domatesler, dilimlenmiş kırmızı kapya biber, mısır taneleri

Kayalar ve toprak detayı için: Siyah ve yeşil zeytin dilimleri, ceviz, ay çekirdeği içi

ADIM ADIM TARİF

Derin bir kasede ılık su, maya ve şekeri karıştırıp 5 dakika aktifleştirin. Unu, tuzu ve zeytinyağını ekleyerek ele yapışan, oldukça yumuşak (cıvık) bir hamur yoğurun. (Focaccia hamurunun sırrı ıslak olmasındadır). Üzerini streçleyip 1 saat mayalandırın.

Dikdörtgen bir fırın tepsisinin tabanını zeytinyağıyla bolca yağlayın. Mayalanan ve iki katına çıkan hamuru tepsiye alın. Parmak uçlarınızı yağlayarak hamuru tepsinin her yerine eşit şekilde yayın. Bu halde tepside 30 dakika daha mayalanmaya (tepsi mayası) bırakın.

Tepsi mayası gelen hamurun üzerine, ezilmiş sarımsakla karıştırdığınız zeytinyağını gezdirin. Parmak uçlarınızı hamura dik bir şekilde batırıp çıkararak (piyano çalar gibi) o meşhur Focaccia çukurlarını oluşturun.

Şimdi sıra tuvalde! Kuşkonmaz veya taze soğan saplarını hamurun üzerine yerleştirerek çiçek sapları oluşturun. Çeri domateslerden ve biberlerden taç yapraklar yapın. Zeytinlerle toprağı veya güneşi resmedin. Sebzeleri hamura çok hafifçe bastırın ki fırında düşmesinler.

Hazırladığınız tablonun üzerine kalın deniz tuzu serpiştirin. Önceden ısıtılmış 200°C fırında, hamurun altı ve kenarları altın sarısı olup çıtırdayana kadar (yaklaşık 25-30 dakika) pişirin.

Fırından çıkan bu muazzam tabloyu ılıdıktan sonra dilimleyerek (veya kopararak) peynir tabağı eşliğinde servis yapın.

İlgili Konular: #Yemek Tarifi #focaccia ekmeği

İlgili Haberler

İpek yolunun asil mirası: Özbek pilavı tarifi
İpek yolunun asil mirası: Özbek pilavı tarifi Katman katman yükselen lezzetlerin, tek bir döküm tencerede etin kendi yağı ve havucun asidiyle demlenerek ulaştığı o altın sarısı zirve... Özbek Pilavı, pilav mutfağında "zirvak" adı verilen o sihirli özün hikayesidir.
Sosyal medyadaki o tariflere dikkat: 'Alerjiyi geçireyim derken astım krizine yol açabilirsiniz!'
Sosyal medyadaki o tariflere dikkat: 'Alerjiyi geçireyim derken astım krizine yol açabilirsiniz!' Alerji ve İmmünoloji Uzmanı Dr. Aysun Aynacı, özellikle çocukları, yaşlıları ve kronik hastaları vuran polen alerjisine karşı kritik uyarılarda bulundu. Çoğu zaman griple karıştırılan ve önemsenmeyen bu tablonun ilerleyen süreçte astıma zemin hazırladığını belirten Aynacı, sosyal medyadaki kulaktan dolma alerji tariflerine karşı da vatandaşları uyardı.
Anadolu’nun en eski lezzetlerinden biri: Lavaş ekmeği tarifi
Anadolu’nun en eski lezzetlerinden biri: Lavaş ekmeği tarifi Orta Doğu, Anadolu ve Kafkas mutfağının en eski ekmeklerinden biri olan Lavaş, ince yapısı ve yumuşak dokusuyla sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.