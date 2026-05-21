İzlemeye doyamayacağınız sanatsal Focaccia Ekmeği tarifi...

Ekmek yapmayı sadece bir karın doyurma eylemi olmaktan çıkarıp, adeta bir heykeltıraş titizliğiyle sanata dönüştürmeye ne dersiniz? İtalyanların bol zeytinyağlı, dışı çıtır içi puf puf Focaccia ekmeği; üzerine taze sebzelerle tablolar çizilen yeni trendiyle mutfaklara geri döndü. İşte tarif...

MALZEMELER

Bulut Gibi Hamur İçin:

4 su bardağı un

1,5 su bardağı ılık su

1 paket instant maya (veya 1 tatlı kaşığı kuru maya)

1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz

Çeyrek çay bardağı sızma zeytinyağı (Hamurun içine)

Tepsi ve Üzeri İçin:

Yarım çay bardağı kaliteli sızma zeytinyağı (Tepsiyi yağlamak ve hamurun üzerine dökmek için)

1 diş ezilmiş sarımsak (Zeytinyağına karıştırmak için)

Kalın deniz tuzu

Sanatsal Süsleme (Tuval) İçin Öneriler:

Çiçek sapları için: Taze soğan sapları, kuşkonmaz veya taze biberiye dalları

Çiçek yaprakları için: İkiye bölünmüş çeri domatesler, dilimlenmiş kırmızı kapya biber, mısır taneleri

Kayalar ve toprak detayı için: Siyah ve yeşil zeytin dilimleri, ceviz, ay çekirdeği içi

ADIM ADIM TARİF

Derin bir kasede ılık su, maya ve şekeri karıştırıp 5 dakika aktifleştirin. Unu, tuzu ve zeytinyağını ekleyerek ele yapışan, oldukça yumuşak (cıvık) bir hamur yoğurun. (Focaccia hamurunun sırrı ıslak olmasındadır). Üzerini streçleyip 1 saat mayalandırın.

Dikdörtgen bir fırın tepsisinin tabanını zeytinyağıyla bolca yağlayın. Mayalanan ve iki katına çıkan hamuru tepsiye alın. Parmak uçlarınızı yağlayarak hamuru tepsinin her yerine eşit şekilde yayın. Bu halde tepside 30 dakika daha mayalanmaya (tepsi mayası) bırakın.

Tepsi mayası gelen hamurun üzerine, ezilmiş sarımsakla karıştırdığınız zeytinyağını gezdirin. Parmak uçlarınızı hamura dik bir şekilde batırıp çıkararak (piyano çalar gibi) o meşhur Focaccia çukurlarını oluşturun.

Şimdi sıra tuvalde! Kuşkonmaz veya taze soğan saplarını hamurun üzerine yerleştirerek çiçek sapları oluşturun. Çeri domateslerden ve biberlerden taç yapraklar yapın. Zeytinlerle toprağı veya güneşi resmedin. Sebzeleri hamura çok hafifçe bastırın ki fırında düşmesinler.

Hazırladığınız tablonun üzerine kalın deniz tuzu serpiştirin. Önceden ısıtılmış 200°C fırında, hamurun altı ve kenarları altın sarısı olup çıtırdayana kadar (yaklaşık 25-30 dakika) pişirin.

Fırından çıkan bu muazzam tabloyu ılıdıktan sonra dilimleyerek (veya kopararak) peynir tabağı eşliğinde servis yapın.