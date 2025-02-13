Saraylardan sofralara: Paşa kebabı tarifi
Osmanlı mutfağından günümüze uzanan, yumuşacık köftesi ve beşamel sosuyla damakları şenlendiren Paşa Kebabı, sofralarınıza şıklık katacak! İşte adım adım tarifi ve püf noktaları!
Türk mutfağı, zengin tarihinden gelen nefis kebap çeşitleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Osmanlı mutfağından günümüze miras kalan Paşa Kebabı, hem görselliği hem de enfes tadıyla adeta bir ziyafet sunuyor. Kızarmış patlıcanların içinde yumuşacık köfteler, üzerine eklenen beşamel sos ve son dokunuş olarak fırında kızaran kaşar peyniriyle bu kebap, sofralarınıza saray havası katıyor. İşte evinizde kolayca yapabileceğiniz lezzetli ve pratik Paşa Kebabı tarifi!
PAŞA KEBABI TARİFİ
Malzemeler:
Köfte için:
- 400 gr dana kıyma
- 1 adet kuru soğan (rendelenmiş)
- 1 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1 yumurta
- 2 yemek kaşığı galeta unu
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kimyon
- Diğer malzemeler:
- 2 adet büyük patlıcan
- 1 su bardağı sıvı yağ (kızartmak için)
Beşamel sos için:
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı un
- 1,5 su bardağı süt
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
Üzeri için:
- 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
Yapılışı:
- Köfteyi hazırlayın: Bir kaba kıyma, rendelenmiş soğan, sarımsak, yumurta, galeta unu, tuz, karabiber ve kimyonu koyun. İyice yoğurup küçük yuvarlak köfteler yapın.
- Köfteleri pişirin: Az yağlı tavada köfteleri hafif kızartın ve kenara alın.
- Patlıcanları hazırlayın: Patlıcanları uzunlamasına dilimleyin, tuzlu suda bekletip kurulayın. Kızgın yağda kızartın ve fazla yağını almak için havlu kağıda serin.
- Beşamel sosu yapın: Tereyağını bir tavada eritin, unu ekleyip kavurun. Sütü yavaş yavaş ekleyerek karıştırın. Koyu kıvam alınca tuz ve karabiber ekleyip ocaktan alın.
- Paşa Kebabını oluşturun: Kızarmış patlıcanları artı (+) şeklinde üst üste koyun. Ortasına bir köfte yerleştirip patlıcanları bohça gibi kapatın. Üzerine beşamel sos gezdirin ve kaşar peyniri serpin.
- Fırında pişirin: 180 derece önceden ısıtılmış fırında 15 dakika, peynirler eriyip kızarana kadar pişirin.
- Servis edin: Paşa Kebabınızı sıcak sıcak servis edin ve sevdiklerinizle bu eşsiz lezzeti paylaşın!
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