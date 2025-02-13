Saraylardan sofralara: Paşa kebabı tarifi

Yayınlanma: 13.02.2025 - 21:20

Güncelleme: 13.02.2025 - 21:20

Türk mutfağı, zengin tarihinden gelen nefis kebap çeşitleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Osmanlı mutfağından günümüze miras kalan Paşa Kebabı, hem görselliği hem de enfes tadıyla adeta bir ziyafet sunuyor. Kızarmış patlıcanların içinde yumuşacık köfteler, üzerine eklenen beşamel sos ve son dokunuş olarak fırında kızaran kaşar peyniriyle bu kebap, sofralarınıza saray havası katıyor. İşte evinizde kolayca yapabileceğiniz lezzetli ve pratik Paşa Kebabı tarifi!

PAŞA KEBABI TARİFİ

Malzemeler:

Köfte için:

400 gr dana kıyma

1 adet kuru soğan (rendelenmiş)

1 diş sarımsak (ezilmiş)

1 yumurta

2 yemek kaşığı galeta unu

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

Diğer malzemeler:

2 adet büyük patlıcan

1 su bardağı sıvı yağ (kızartmak için)

Beşamel sos için:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

1,5 su bardağı süt

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Üzeri için:

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Yapılışı: