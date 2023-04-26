Yumurtanın üzerindeki kodlar ne anlama geliyor?

Hepimiz yumurta üzerindeki numaraları görmüşüzdür. Peki ne anlama geldiklerini biliyor musunuz? Çok fazla fark edilmese de yumurtalar üzerinde tarih ve çeşitli kodlar yer alıyor. Bu kodlar satış için zorunlu. Tabii bu kodların her birinin bir anlamı var…

Aslıhan Karagöz [email protected]
Yayınlanma: 26.04.2023 - 13:48
Yumurtanın üzerindeki kodlar ne anlama geliyor?
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2017 yılında alınan bir karara göre, yumurta yetiştiricileri yetiştirme şekillerine uygun olarak kodları yumurtaların üzerine yerleştirmek zorundalar. Bu kodlar, yumurtanın nasıl yetiştirildiği ve yumurta kalitesi hakkında bize bilgi veriyor.

YUMURTANIN ÜZERİNDEKİ KOD 0 İLE BAŞLIYORSA

Yumurtanın tamamen organik olarak yetiştirildiği ve hiçbir katkı maddesi kullanılmadığı anlamına gelir.

YUMURTANIN ÜZERİNDEKİ KOD 1 İLE BAŞLIYORSA

Yumurta gezen tavuk yumurtasıdır, organik değildir; ancak sağlıklı bir yumurta türüdür.

YUMURTANIN ÜZERİNDEKİ KOD 2 İLE BAŞLIYORSA

Yumurtanın kümes tavuğuna ait olduğu anlamına gelir. Tavukların rahat hareket edebildiği ancak dolaşmak için büyük bir alanlarının olmadığını anlayabiliriz. Marketlerde en çok karşımıza çıkan yumurta çeşididir.

YUMURTANIN ÜZERİNDEKİ KOD 3 İLE BAŞLIYORSA

Kafes tavuğundan üretilen bir yumurtadır. Tavuklar küçük kafeslerin içerisinde yaşar ve fabrikasyon usullerle üretime tabidirler.



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