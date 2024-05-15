Çay saatlerinizi bu tarifle lezzetlendirin: Alman usulü patates salatası tarifi...

Yayınlanma: 15.05.2024 - 17:51

Güncelleme: 15.05.2024 - 17:51

Patates salatası, gün yemekleri arasında en sevilen lezzetlerden biridir. Bol soğanlı veya yoğurtlu gibi çeşitli tarifleri bulunan patates salatası, her versiyonunda farklı bir lezzet sunar. Ancak eğer klasik patates salatalarından farklı bir tarif arıyorsanız, Alman usulü patates salatası tam size göre olabilir. Alman usulü patates salatası, özellikle mayonez yerine sirke ve yağ bazlı bir sos kullanılarak yapılır. Peki, çay saatlerinizi renklendirecek bu lezzet nasıl yapılır? İşte Alman usulü patates salatası tarifi...

ALMAN USULÜ PATATES SALATASI TARİFİ

Malzemeler:

Alman usulü patates salatası için:

4-5 adet patates

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

Alman usulü patates salatası sosu için:

3 yemek kaşığı yoğurt

3 yemek kaşığı mayonez

2 yemek kaşığı hardal

1 yemek kaşığı üzüm sirkesi

1 yemek kaşığı limon suyu

1 diş sarımsak

1 çay kaşığı şeker

1 çay kaşığı tuz

Alman usulü patates salatası içine eklemek için:

1 adet mor soğan

3-4 adet kornişon turşu

1 tutam dereotu

ALMAN USULÜ PATATES SALATASI YAPILIŞI

Patatesleri küp küp doğrayın.

Geniş bir kaseye alıp üzerine pul biber, tuz ve sıvı yağ ekleyip iyice karıştırın.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine alıp patatesleri dizin.

200° önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar pişirin.

Patatesler kızarınca salata kasesine alın.

Üzerine piyazlık doğranmış soğan, kornişon turşu, dereotu ekleyin.

Sos için olan malzemeleri küçük bir kaseye alıp karıştırın. Patates salatasına ekleyin.

Patatesleri ezmeden karıştırıp servis edin.

Afiyet olsun!