Şekersiz, pratik ve sağlıklı: Muzlu şekersiz pankek tarifi

Sağlıklı beslenmeye özen gösterenlerin en çok zorlandığı konulardan biri tatlı ihtiyacı. Özellikle kahvaltıda hem pratik hem de şekersiz bir seçenek arayanlar için muzlu pancake ideal bir çözüm sunuyor. Doğal şeker içeren muz sayesinde ekstra tatlandırıcıya gerek kalmadan hazırlanan bu tarif, kısa sürede sofraya geliyor.

MUZLU ŞEKERSİZ PANCAKE TARİFİ

Malzemeler

1 adet olgun muz

1 adet yumurta

3 yemek kaşığı yulaf unu (veya ince çekilmiş yulaf)

1 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 tatlı kaşığı zeytinyağı veya hindistancevizi yağı

Yapılış