Şekersiz, pratik ve sağlıklı: Muzlu şekersiz pankek tarifi

Sağlıklı beslenmeye özen gösterenlerin en çok zorlandığı konulardan biri tatlı ihtiyacı. Özellikle kahvaltıda hem pratik hem de şekersiz bir seçenek arayanlar için muzlu pancake ideal bir çözüm sunuyor. Doğal şeker içeren muz sayesinde ekstra tatlandırıcıya gerek kalmadan hazırlanan bu tarif, kısa sürede sofraya geliyor.
MUZLU ŞEKERSİZ PANCAKE TARİFİ
Malzemeler
- 1 adet olgun muz
- 1 adet yumurta
- 3 yemek kaşığı yulaf unu (veya ince çekilmiş yulaf)
- 1 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)
- 1 çay kaşığı kabartma tozu
- 1 tatlı kaşığı zeytinyağı veya hindistancevizi yağı
Yapılış
- Olgun muzu bir kâsenin içine alın ve çatal yardımıyla tamamen püre haline getirin.
- Üzerine yumurtayı ekleyin ve karışım homojen olana kadar çırpın.
- Yulaf unu, kabartma tozu ve isteğe bağlı olarak tarçını ilave edin.
- Tüm malzemeleri pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.
- Yapışmaz tavayı orta ateşte ısıtın ve çok az yağ ile yağlayın.
- Karışımdan küçük kepçeler alarak tavaya dökün.
- Pancake’lerin üzeri göz göz olmaya başladığında spatula yardımıyla ters çevirin.
- Diğer yüzünü de kısa süre pişirdikten sonra tavadan alın.
- Tüm harç bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın.
- Ilık ya da sıcak şekilde servis edin.