Şerbetini tam çeken pastane klasiği: Ağızda dağılan şekerpare tarifi...

Şerbetli tatlıların en narin, en sevilen ve yapımı en keyifli olanı! Çatalı dokundurduğunuz an dağılan o kıyır kıyır hamuru, irmiğin verdiği nefis dokusu ve fırından çıktığında üzerine dökülen şerbetiyle Şekerpare, çay saatlerinin vazgeçilmezi. Pastane vitrinlerindeki o kusursuz görünümü ve lezzeti evde yakalamanın tüm sırları bu tarifte gizli. İşte tam kıvamında tarif...

MALZEMELER

Şerbeti İçin (Önce hazırlanıp soğutulacak):

2,5 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

Çeyrek limonun suyu

Kıyır Hamuru İçin:

125 gram oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı

Yarım su bardağı pudra şekeri

2 adet yumurta (Birinin sarısı üzeri için ayrılacak)

3 yemek kaşığı irmik

1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un (Yaklaşık 2,5 - 3 su bardağı)

ADIM ADIM YAPILIŞI

Öncelikle su ve şekeri bir tencereye alıp kaynatın. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısıp limon suyunu ekleyin ve 10 dakika daha kaynatarak ocaktan alın. Şerbeti tamamen soğumaya bırakın.

Derin bir yoğurma kabına oda sıcaklığındaki tereyağını, pudra şekerini ve 1 tam yumurta ile 1 yumurtanın beyazını (sarısını ayırın) alıp krema kıvamına gelene kadar elinizle karıştırın.

İrmik, vanilya ve kabartma tozunu ekleyin. Unu azar azar ve kontrollü bir şekilde ilave ederek ele yapışmayan, kulak memesi yumuşaklığında pürüzsüz bir hamur yoğurun. (Unu fazla kaçırırsanız tatlınız şerbetini çekmez).

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avucunuzda yuvarlayın ve üzerlerine hafifçe bastırarak yassılaştırın. Hazırladığınız şekerpareleri yağlanmış fırın tepsisine aralıklı olarak dizin.

Ayırdığınız yumurta sarısını bir fırça yardımıyla tatlıların üzerine sürün. Bir çatalın tersiyle tatlıların üzerine boydan boya hafifçe çizikler atarak o klasik pastane desenini verin. (Dilerseniz tam ortalarına birer fındık da batırabilirsiniz).

Önceden ısıtılmış 180°C fırında, şekerparelerin altı ve üstü nar gibi kızarana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

Fırından çıkan sıcak tatlıları 2 dakika kadar ilk sıcağını atması için bekletin. Ardından tamamen soğumuş olan şerbeti, tepsideki tatlıların üzerine kepçe yardımıyla eşit şekilde gezdirin.

Şekerparelerin şerbeti tamamen çekip içinin dolgunlaşması için en az 2-3 saat (vaktiniz varsa bir gece) dinlendirin. Üzerine Antep fıstığı veya Hindistan cevizi serpiştirerek servis yapın.