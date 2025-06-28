Anadolu'nun sofralarından: Lokanta usulü etli kuru fasülye tarifi

Soğuk kış akşamlarının vazgeçilmezi, yaz sofralarının özlenen klasiği: Etli kuru fasulye. Anadolu mutfağının temel taşlarından biri olan bu yemek, nesilden nesile aktarılan tariflerle her evde farklı bir dokunuşla pişiyor. İster düdüklü tencerede ister ağır ateşte pişirin, yanında sade pilav ve turşuyla servis edildiğinde damağınızda unutulmaz bir tat bırakıyor.
ETLİ KURU FASÜLYE TARİFİ
Malzemeler:
- 2 su bardağı kuru fasulye
- 250 gr kuşbaşı dana eti (isteğe bağlı olarak kemikli et de kullanılabilir)
- 1 adet büyük boy soğan
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 tatlı kaşığı biber salçası
- 4 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)
- 4 su bardağı sıcak su
Yapılışı:
- Kuru fasulyeleri bir gece önceden bol suyla ıslatın.
- Ertesi gün suyunu süzerek bir kenarda bekletin.
- Tencerede yağı kızdırın, eti ekleyin ve suyunu salıp çekene kadar kavurun.
- Yemeklik doğranmış soğanı ekleyip pembeleşene dek kavurun.
- Salçaları ekleyip birkaç dakika daha kavurmaya devam edin.
- Fasulyeleri tencereye alın, karıştırın ve üzerine sıcak suyu ekleyin.
- Tuz ve baharatları ekleyin, kapağını kapatın.
- Düdüklü tencerede 25-30 dakika, normal tencerede 60-70 dakika kadar kısık ateşte pişirin.