Anadolu'nun sofralarından: Lokanta usulü etli kuru fasülye tarifi

Soğuk kış akşamlarının vazgeçilmezi, yaz sofralarının özlenen klasiği: Etli kuru fasulye. Anadolu mutfağının temel taşlarından biri olan bu yemek, nesilden nesile aktarılan tariflerle her evde farklı bir dokunuşla pişiyor. İster düdüklü tencerede ister ağır ateşte pişirin, yanında sade pilav ve turşuyla servis edildiğinde damağınızda unutulmaz bir tat bırakıyor.

ETLİ KURU FASÜLYE TARİFİ

Malzemeler:

2 su bardağı kuru fasulye

250 gr kuşbaşı dana eti (isteğe bağlı olarak kemikli et de kullanılabilir)

1 adet büyük boy soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

4 su bardağı sıcak su

Yapılışı: