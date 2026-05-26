Serinleten tatlı keyfi: Sütlü soğuk kadayıf tarifi

26.05.2026 19:15:00
Çıtır kadayıf katlarının sütlü şerbetle buluştuğu sütlü soğuk kadayıf, hafifliği ve ferahlatıcı lezzetiyle klasik şerbetli tatlılara modern bir alternatif sunuyor. İşte enfes sütlü soğuk kadayıf tarifi...
Son yılların en sevilen sütlü tatlılarından biri haline gelen sütlü soğuk kadayıf, geleneksel kadayıf lezzetini daha hafif ve serinletici bir formda sunuyor. Kızaran kadayıfın çıtır dokusu, sütlü şerbetin yumuşaklığı ve üzerine eklenen çikolata dokunuşuyla ortaya çıkan bu tatlı, özellikle sıcak günlerde şerbetli tatlı sevenlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. İşte enfes sütlü soğuk kadayıf tarifi...

SÜTLÜ SOĞUK KADAYIF TARİFİ

Malzemeler

Kadayıf için:

450 gram taze kadayıf

250 gram tereyağı

1 su bardağı dövülmüş ceviz

Sütlü şerbet için

1 litre süt

3,5 su bardağı toz şeker

1 paket vanilin

Üzeri için:

2 yemek kaşığı pudra şekeri

1 yemek kaşığı kakao

100 gram rendelenmiş bitter çikolata

3 yemek kaşığı toz Antep fıstığı

SÜTLÜ SOĞUK KADAYIF YAPILIŞI

Şerbet için süt, şeker ve vanilini bir tencereye alın.

Bir taşım kaynatıp oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

Kadayıfı geniş bir kaba alın ve eritilmiş tereyağını üzerine gezdirin.

Kadayıfları elinizle tel tel ayırarak yağın her yere dağılmasını sağlayın.

Kadayıfın yarısını yağlanmış fırın kabına yayın ve bardak tabanıyla bastırarak sıkıştırın.

Üzerine dövülmüş cevizleri serpiştirin.

Kalan kadayıfı da üzerine yerleştirip tekrar bastırın.

Önceden ısıtılmış 190 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika kızarana kadar pişirin.

İlk sıcaklığı çıkan kadayıfın üzerine soğuyan sütlü şerbeti dökün.

Tatlıyı en az 2 saat buzdolabında dinlendirin.

Servis öncesinde pudra şekeri ve kakaoyu karıştırıp üzerine eleyin.

Rendelenmiş çikolata ve Antep fıstığı ile süsleyerek servis edin.

Afiyet olsun!

