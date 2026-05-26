Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yavaş pişen etin dumanlı lezzeti: Tütsülü asado tarifi

Yavaş pişen etin dumanlı lezzeti: Tütsülü asado tarifi

26.05.2026 14:40:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Yavaş pişen etin dumanlı lezzeti: Tütsülü asado tarifi

Latin Amerika mutfağının en karakteristik lezzetlerinden biri olan asado, tütsüleme tekniğiyle birleştiğinde yoğun aromalı ve yumuşak dokulu bir et yemeğine dönüşüyor. Evde de uygulanabilen bu yöntem, özellikle mangal ve düşük ısıda pişirme sevenler için dikkat çekici bir alternatif sunuyor.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Asado, Arjantin ve Uruguay mutfağında köklü bir gelenek olarak biliniyor. Genellikle açık ateşte ağır ağır pişirilen etlerle hazırlanan bu yemek, tütsüleme tekniğiyle bir adım ileri taşınıyor. “Tütsülü asado” versiyonu, etin hem duman aromasını içine çekmesini hem de uzun sürede lokum gibi yumuşamasını sağlıyor.

MALZEMELER

  • 1,5–2 kg dana kaburga veya dana döş
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 4 diş sarımsak (ezilmiş)
  • 1 yemek kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
  • 1 tatlı kaşığı kekik
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • Tütsüleme için meşe veya kiraz ağacı parçaları (wood chips)

YAPILIŞI

Marine etme

Et, zeytinyağı ve baharatlarla iyice ovulur. Sarımsak eklenerek en az 6 saat, tercihen bir gece buzdolabında dinlendirilir.

Tütsüleme hazırlığı

Mangal veya tütsüleme cihazı düşük ısıya (110–130°C) getirilir. Isı sabit tutulmalıdır.

Pişirme

Et, doğrudan yüksek ateşe maruz kalmayacak şekilde yerleştirilir. Yanmaz ızgara üzerinde 4–6 saat arasında, yavaş yavaş pişirilir. Bu süreçte odun parçaları eklenerek duman aroması korunur.

Dinlendirme

Pişen et, kesilmeden önce 15–20 dakika dinlendirilir. Bu adım etin suyunu içinde tutmasını sağlar.

SERVİS ÖNERİSİ

Tütsülü asado, közlenmiş sebzeler, patates püresi veya taze salata ile servis edilebilir. Yanında hafif acılı soslar lezzeti daha da belirgin hale getirir.

İlgili Konular: #Arjantin mutfağı #Tütsülü Asado #Asado

İlgili Haberler

10 dakikada hazır: Misafir sofralarına yakışan kalamar tava tarifi
10 dakikada hazır: Misafir sofralarına yakışan kalamar tava tarifi Dışı altın renginde çıtır, içi yumuşacık olan Kalamar Tava tarifiyle evde restoran lezzetini yakalayın. Püf noktaları ve özel tarator sosuyla sofralarınıza deniz esintisi katın.
İspanyol mutfağının efsane lezzeti: Gambas al ajillo tarifi
İspanyol mutfağının efsane lezzeti: Gambas al ajillo tarifi Zeytinyağı, sarımsak ve karidesin mükemmel uyumuyla hazırlanan Gambas al Ajillo, İspanyol mutfağının en sevilen tapas lezzetlerinden biridir. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz tarifi.
Mis gibi kokusuyla iştah açan kıymalı börek tarifi
Mis gibi kokusuyla iştah açan kıymalı börek tarifi Dışı çıtır çıtır, içi sulu kıymalı harcıyla sofraların yıldızı olacak kıymalı börek tarifi, özellikle çay saatleri ve ani misafirler için pratik bir seçenek sunuyor.
Dünyanın en iyi 15 gastronomi destinasyonu açıklandı: Türkiye’den de bir rota listede
Dünyanın en iyi 15 gastronomi destinasyonu açıklandı: Türkiye’den de bir rota listede National Geographic’in “Best of the World 2026” listesinde, dünyanın en iyi gastronomi destinasyonları açıklandı. Türkiye’den Bozcaada’nın da yer aldığı liste, yerel mutfak kültürleri ve özgün lezzet duraklarıyla dikkat çekti.