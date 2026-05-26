Yavaş pişen etin dumanlı lezzeti: Tütsülü asado tarifi

Asado, Arjantin ve Uruguay mutfağında köklü bir gelenek olarak biliniyor. Genellikle açık ateşte ağır ağır pişirilen etlerle hazırlanan bu yemek, tütsüleme tekniğiyle bir adım ileri taşınıyor. “Tütsülü asado” versiyonu, etin hem duman aromasını içine çekmesini hem de uzun sürede lokum gibi yumuşamasını sağlıyor.

MALZEMELER

1,5–2 kg dana kaburga veya dana döş

3 yemek kaşığı zeytinyağı

4 diş sarımsak (ezilmiş)

1 yemek kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı kekik

1 çay kaşığı kimyon

Tütsüleme için meşe veya kiraz ağacı parçaları (wood chips)

YAPILIŞI

Marine etme

Et, zeytinyağı ve baharatlarla iyice ovulur. Sarımsak eklenerek en az 6 saat, tercihen bir gece buzdolabında dinlendirilir.

Tütsüleme hazırlığı

Mangal veya tütsüleme cihazı düşük ısıya (110–130°C) getirilir. Isı sabit tutulmalıdır.

Pişirme

Et, doğrudan yüksek ateşe maruz kalmayacak şekilde yerleştirilir. Yanmaz ızgara üzerinde 4–6 saat arasında, yavaş yavaş pişirilir. Bu süreçte odun parçaları eklenerek duman aroması korunur.

Dinlendirme

Pişen et, kesilmeden önce 15–20 dakika dinlendirilir. Bu adım etin suyunu içinde tutmasını sağlar.

SERVİS ÖNERİSİ

Tütsülü asado, közlenmiş sebzeler, patates püresi veya taze salata ile servis edilebilir. Yanında hafif acılı soslar lezzeti daha da belirgin hale getirir.