Lokum gibi pişen klasik lezzet: Tas kebabı tarifi

Osmanlı mutfağından günümüze uzanan tas kebabı, hem pratik hazırlanışı hem de doyurucu lezzetiyle dikkat çekiyor. Dana eti, sebzeler ve baharatlarla hazırlanan yemek, ağır ağır pişirilerek yoğun aromalı bir kıvama ulaşıyor. Evde lokanta usulü tas kebabı yapmak isteyenler için tarifin püf noktaları da büyük önem taşıyor.

MALZEMELER

600 gram dana kuşbaşı et

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet büyük soğan

2 diş sarımsak

2 adet domates

1 yemek kaşığı domates salçası

2 adet yeşil biber

1 adet havuç

3 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik

Tuz

YAPILIŞI

Etleri mühürleyin

Tencereye sıvı yağ alınır ve kuşbaşı etler yüksek ateşte suyunu salıp çekene kadar kavrulur. Etlerin dışının hafif kızarması, lezzetin daha yoğun olmasını sağlar.

Sebzeleri ekleyin

Yemeklik doğranan soğan ve sarımsak tencereye alınır. Ardından doğranmış biber ve havuç eklenerek birkaç dakika sotelenir.

Sosunu hazırlayın

Rendelenmiş domates ve salça ilave edilir. Baharatlar eklenip karıştırıldıktan sonra sıcak su tencereye dökülür.

Kısık ateşte pişirin

Tas kebabı kapağı kapalı şekilde yaklaşık 1–1,5 saat kısık ateşte pişirilir. Etler yumuşayıp sos kıvam aldığında yemek servise hazır hale gelir.

SERVİS ÖNERİSİ

Tas kebabı en çok tereyağlı pirinç pilavı ve cacık ile birlikte servis edilir. Üzerine ince kıyılmış maydanoz ekleyerek daha şık bir sunum hazırlayabilirsiniz.