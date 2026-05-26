Bayram sofralarına çok yakışan lezzet: Etli yaprak sarma tarifi

Etli yaprak sarma, nesilden nesile aktarılan tariflerin en değerli örneklerinden biridir. Özel günlerde, aile sofralarında ve davetlerde sıkça yer bulan bu lezzet; ince yaprakların içerisine yerleştirilen aromatik kıymalı harcıyla damaklarda unutulmaz bir tat bırakır. İşte enfes tadıyla etli yaprak sarma tarifi...

ETLİ YAPRAK SARMA TARİFİ

Malzemeler

Sarma için:

250 gram salamura asma yaprağı

300 gram az yağlı kıyma

2 adet soğan

1 çay bardağı pirinç

1 yemek kaşığı salça

1 çay kaşığı karabiber

2-3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

Sosu için:

1 adet domates

1/2 çay bardağı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

1,5 su bardağı su

ETLİ YAPRAK SARMA YAPILIŞI

Salamura yaprakları kaynar suda 4-5 dakika bekletip süzün.

Pirinci sıcak suda yaklaşık 30 dakika bekletip süzün.

Soğanları ince doğrayın.

Kıyma, pirinç, soğan, salça, sıvı yağ, tuz ve karabiberi geniş bir kapta yoğurun.

Yaprakların saplarını ayıklayın ve düz zemine serin.

Hazırladığınız harçtan bir miktar koyup sıkıca sarın.

Sarmaları tencereye düzenli şekilde dizin.

Domatesi rendeleyip sıvı yağ ile birkaç dakika pişirin.

Tuz ve suyu ekleyerek sosu hazırlayın.

Hazırladığınız sosu sarmaların üzerine dökün.

Üzerine ters çevrilmiş porselen tabak kapatın.

Orta ateşte yaklaşık 35-40 dakika pişirin.

Sıcak olarak, tercihen yoğurt eşliğinde servis edin.

Afiyet olsun!