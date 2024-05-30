Sıcak havalarda içinizi serinletecek bir lezzet arayanlara: Yalancı tavuk göğüsü tarifi...

Yayınlanma: 30.05.2024 - 17:08

Güncelleme: 30.05.2024 - 17:08

Bu lezzetli ve pratik tarifle, tatlı krizlerinizi en güzel şekilde giderebilirsiniz. Hem hafif hem de lezzetli olan bu tatlı, herkesin beğenisini kazanacak. Özellikle yoğun günlerde veya misafirleriniz için hızlıca hazırlayabileceğiniz bu tarif, çay saatinizi veya özel günlerinizi tatlandırmak için ideal bir seçenek olacak. Yumuşacık kıvamı ve enfes aromasıyla yalancı tavuk göğsü, favori tatlılarınız arasına girecek. Peki, sıcak havalarda içinizi serinletecek bu lezzet nasıl yapılır? İşte yalancı tavuk göğüsü tarifi...

YALANCI TAVUK GÖĞÜSÜ TARİFİ

Malzemeler:

125 gram tereyağı (8,5 yemek kaşığı)

1 su bardağı elenmiş un

1 litre süt (5 su bardağı)

1,5 su bardağı toz şeker

1 paket vanilin

Üzeri için:

1 tatlı kaşığı tarçın

YALANCI TAVUK GÖĞÜSÜ YAPILIŞI

Tereyağını derin bir tencerede eritin.

Elenmiş unu ekleyip kavurmaya başlayın.

Un sararıp kokusu çıkmaya başlayınca sütü yavaş yavaş ekleyerek hızlı hareketlerle bir çırpıcı yardımıyla karıştırın.

Şekeri ekleyip muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırarak pişirin.

Üzeri göz göz olunca vanilyayı ekleyip ocağın altını kapatın.

Muhallebiyi yaklaşık 7-8 dakika boyunca bir mikserle yüksek devirdi çırpın.

Muhallebiyi su ile ıslattığınız bir borcama dökün ve soğumaya bırakın.

Yalancı tavuk göğsü hazır.

Oda sıcaklığına gelince buzdolabına koyun ve en az 4 saat boyunca dolapta bekletin.

Servis ederken tarçın serpebilirsiniz.

Afiyet olsun!