Sıcak havalarda içinizi serinletecek pratik lezzet: Kahveli parfe tarifi...

Yayınlanma: 28.05.2024 - 21:42

Güncelleme: 28.05.2024 - 21:42

Yaz aylarının sıcaklarıyla birlikte tatlı ihtiyacı da artar. Hafif ve ferahlatıcı tatlar arayışında olanlar için mükemmel bir seçenek olan parfe, görsel olarak etkileyici ve lezzetli bir seçenektir. Çilekli, limonlu, çikolatalı gibi pek çok çeşidi bulunan parfeyi, kahve ile birleştirerek farklı bir lezzet deneyimi yaşayabilirsiniz. Peki, içinizi serinletecek bu lezzet nasıl yapılır? İşte kahveli parfe tarifi...

KAHVELİ PARFE TARİFİ

Malzemeler:

2 paket toz krem şanti

1,5 su bardağı soğuk süt

2 paket granül kahve

1 kase meyve (dilediğiniz meyvelerden)

80 gram çikolata

2 paket bisküvi

KAHVELİ PARFE YAPILIŞI

Toz krem şantileri, kahveyi ve sütü mikser ile çırpın.

Kremanın iyice kıvam almasını sağlayın.

Bisküvi, meyve ve çikolata parçaları ilave ederek karıştırın.

Yağlı kağıt ya da streç ile sardığınız kalıbınıza harcı aktarın.

Her yere eşit gelecek şekilde güzelce yayın.

Buzdolabında mümkünse 1 gece, vaktiniz yoksa en az 2 gece buzlukta dondurun.

Çıkarıp oda sıcaklığında 10 dakika bıraktıktan sonra dilimleyin ve servis edin.

Afiyet olsun!