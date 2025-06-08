Sıcak havalarda içinizi serinletecek pratik lezzet: Kakaolu parfe tarifi

Kakaolu parfe, dondurularak hazırlanan, hafif ve serinletici bir tatlıdır. Genellikle süt ürünleri, kakao, şeker ve çeşitli kuruyemişlerle zenginleştirilerek hazırlanır. Özellikle yaz aylarında fırın kullanılmadan yapılan bu pratik tatlı, misafir sofralarında şıklığı ve lezzetiyle fark yaratır. Peki, sıcak havalarda içinizi serinletecek bu lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes kakaolu parfe tarifi...





KAKAOLU PARFE TARİFİ

Malzemeler:

1 su bardağı sıvı krema

1 çay bardağı pudra şekeri

2 adet yumurta (sarısı ve beyazı ayrılmış)

2 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilin

1 çay bardağı dövülmüş fındık veya çikolata parçaları

1 paket petibör bisküvi (isteğe bağlı)

KAKAOLU PARFE YAPILIŞI

Soğuk sıvı kremayı mikserle yüksek devirde çırparak kıvam alıncaya kadar kabartın.

Buzdolabına kaldırın.

Ayrılan yumurta aklarını bir çimdik tuz ile sert kar haline gelinceye kadar çırpın.

Yumurta sarılarını pudra şekeri ile birlikte rengi açılıp krema gibi olana dek çırpın.

Üzerine kakao ve vanilin ekleyin, karıştırın.

Hazırladığınız yumurta sarılı kakaolu karışıma çırpılmış kremayı, ardından kar haline gelmiş yumurta aklarını söndürmeden spatula ile karıştırarak yedirin.

İçine dövülmüş fındık, çikolata parçaları ya da ufalanmış bisküvi ekleyin.

Karışımı streç film serilmiş bir baton kalıba dökün, üzerini kapatın ve en az 5-6 saat buzlukta dondurun.

Servisten önce birkaç dakika oda sıcaklığında bekletin, dilimleyerek servis yapın.

Üzerine çikolata sosu veya meyve dilimleriyle sunabilirsiniz.

Afiyet olsun!