Yumuşacık dokusuyla mest eden geleneksel lezzet: Ekmek kadayıfı tarifi

Osmanlı mutfağından günümüze uzanan geleneksel tatlılardan biri olan ekmek kadayıfı, özellikle Ramazan aylarında ve bayram sofralarında sıkça yer bulan, şerbetli ve yoğun aromalı bir tatlıdır. Kaymakla buluştuğunda adeta damağınızda iz bırakan bu eşsiz lezzet, evde de kolayca hazırlanabilir . Peki, yumuşacık dokusuyla mest eden bu geleneksel lezzet nasıl yapılır? İşte, tam ölçüsüyle enfes ekmek kadayıfı tarifi...





EKMEK KADAYIFI TARİFİ

Malzemeler

Ekmek kadayıfı için:

1 adet hazır ekmek kadayıfı (orta boy)

5 su bardağı sıcak su (ıslatmak için)

Şerbeti için:

4 su bardağı toz şeker

4,5 su bardağı su

Birkaç damla limon suyu

Servis için:

Kaymak veya kaymaklı dondurma

EKMEK KADAYIFI YAPILIŞI

Hazır aldığınız ekmek kadayıfını genişçe bir tepsiye yerleştirin.

Üzerine 5 su bardağı kadar sıcak su gezdirin ve 15-20 dakika kadar yumuşaması için bekleyin.

Süre sonunda fazla suyunu süzün.

Bir tencereye 4 su bardağı şeker ve 4,5 su bardağı suyu ekleyin.

Şeker eriyene kadar karıştırarak kaynatın.

Kaynamaya başladıktan sonra birkaç damla limon suyu ilave edin ve 10 dakika daha kaynatıp altını kapatın.

Kadayıfın üzerine hazırladığınız sıcak şerbeti kepçe yardımıyla azar azar dökün.

Şerbetin kadayıfa iyice çekmesi için orta ateşte kapağı kapalı şekilde 20-25 dakika kadar pişirin.

Arada bir alt üst ederek şerbetin her yerine işlemesini sağlayabilirsiniz.

Tatlı piştikten sonra ocaktan alın ve oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

İyice soğuyan kadayıfı dilimleyerek, üzerine bol kaymakla servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!