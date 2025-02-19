Şifa kaynağı: Ev yapımı tarhana çorbası tarifi

Yayınlanma: 19.02.2025 - 10:28

Güncelleme: 19.02.2025 - 10:28

Tarhana çorbası, Anadolu mutfağının en sevilen lezzetlerinden biridir. Besleyici ve bağışıklık sistemini güçlendiren bu çorba, özellikle kış aylarında sofraların vazgeçilmezidir. Yoğurt, un, kırmızı biber ve çeşitli sebzelerin fermente edilmesiyle hazırlanan tarhana, uzun süre saklanabilmesiyle de pratik bir alternatif sunar.

Ev Yapımı Tarhana Çorbası Tarifi

Malzemeler

4 yemek kaşığı toz tarhana

5 su bardağı su (veya et/tavuk suyu)

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

Yapılışı

Bir kaseye tarhanayı alın, üzerine 1 bardak ılık su ekleyerek 10 dakika bekletin. Böylece tarhana çorbanın içinde topaklanmaz.

Tencereye tereyağı ve sıvı yağı ekleyin, ardından domates salçasını ekleyerek kavurun.

Islatılmış tarhanayı tencereye ekleyin ve sürekli karıştırarak üzerine 4 su bardağı sıcak suyu veya et/tavuk suyunu ekleyin.

Kaynayana kadar karıştırarak pişirin. Kaynadıktan sonra kısık ateşte 10-15 dakika daha kaynatın.

Tuzu, karabiberi ve pul biberi ekleyerek karıştırın.

Çorba koyulaşınca ocaktan alın ve sıcak servis edin.