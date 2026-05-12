Şık sofraların çıtır lezzeti: Peynir tuile tarifi

12.05.2026 16:48:00
Haber Merkezi
İncecik yapısı ve yoğun peynir aromasıyla dikkat çeken peynir tuile, son dönemde modern mutfakların en popüler atıştırmalıkları arasında yer alıyor. Özellikle salata, çorba ve başlangıç tabaklarında kullanılan bu çıtır lezzet, yalnızca birkaç malzemeyle hazırlanabiliyor. Peki peynir tuile nasıl yapılır? İşte pratik peynir tuile tarifi…

PEYNİR TUİLE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  • 1 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri
  • 1 çay kaşığı karabiber

İsteğe bağlı olarak:

  • Kekik
  • Pul biber
  • Susam

PEYNİR TUİLE NASIL YAPILIR?

Fırın tepsisine yağlı kağıt serin.

Rendelenmiş parmesan peynirinden küçük yuvarlaklar oluşturacak şekilde tepsiye yerleştirin.

Üzerlerine karabiber ve isteğe bağlı baharatları serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 5-7 dakika pişirin.

Peynirler eriyip kenarları kızarmaya başladığında fırından çıkarın.

Hafif ılındıktan sonra dikkatlice yağlı kağıttan ayırarak servis edin.

