Sağlıklı ve doyurucu: Kerevizli yeşil salata tarifi

Sağlıklı beslenme yolculuğunda yenilik arayanlar için ideal bir seçenek: Kerevizli yeşil salata! Bu tarif, kerevizin ferahlatıcı tadıyla yeşil yapraklı sebzelerin besleyici gücünü bir araya getiriyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2024 - 12:57
Sağlıklı ve doyurucu: Kerevizli yeşil salata tarifi
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Yeşil salatalar genellikle sağlıklı beslenmenin vazgeçilmez bir parçasıdır, ancak kerevizin eşsiz lezzetiyle birleştirildiğinde ortaya çıkan kerevizli yeşil salata, gerçek bir lezzet şöleni sunar. Kereviz, düşük kalorili olmasına rağmen lif, vitamin ve mineral bakımından zengin bir sebzedir ve salatalara eşsiz bir tazelik ve çıtırlık katıyor. İşte, Kerevizli yeşil salata tarifi...

KEREVİZLİ YEŞİL SALATA TARİFİ

Malzemeler

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 adet büyük boy kereviz
  • 1 adet sıkma portakal
  • 1/2 adet limon
  • 1/2 çay kaşığı tuz
  • 8 adet marul yaprağı
  • 4-5 dal dereotu

Sosu için:

  1. 4 yemek kaşığı yoğurt
  2. 1 yemek kaşığı hardal
  3. 1 çay kaşığı tuz

Yapılış

Kerevizleri kibrit çöpü şeklinde ince ince doğrayın. Bir tava çıkarıp zeytinyağı koyun ve kerevizleri yaklaşık 5 dakika kavurun. Kavurduğunuz kerevizlere portakal ve limon suyu sıkıp karıştırın. Tuzunu da ekleyip 10 dakika daha pişirin ve bir kenara alıp ılıtın. O sırada marul ve dereotunu ince ince doğrayıp bir kaseye alın, üzerine ılıyan kerevizleri ilave edin. Son olarak sosu için gerekli olan yoğurt, hardal ve tuzu ayrı bir kasede karıştırın ve kerevizli karışımın üzerine ekleyip karıştırın. Afiyet olsun.


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