Balkan mutfağından eşsiz bir lezzet: Ajvar sosu tarifi...
Ajvar sos, Balkan mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir ve genellikle kahvaltılarda tercih edilen bir sos olarak bilinir. Zengin içeriği ve benzersiz lezzetiyle öne çıkan bu sosu, sofralarınızda servis edebilir veya yemeklerinizde bir sos olarak kullanabilirsiniz. Bu geleneksel Balkan sosunu evde yaparak, kahvaltılarınıza renk katın.
Ajvarın hazırlanışı, lezzet yolculuğunun en özel duraklarından birini oluşturur. Kırmızı ve yeşil biberler közlendiğinde, mutfakta yayılan keyifli aromalar tüm havayı doldurur ve bu an, doğru yolda olduğunuzu anlamanızı sağlar. Ardından biberler özenle soyulur ve çekirdeklerinden ayrılır. İşte bu noktada, ajvarın eşsiz lezzetini ortaya çıkaran kritik bir adım atılmış olur. Ajvar, Balkan mutfağının en ünlü soslarından biridir. Peki, Balkan mutfağının eşssiz lezzetlerinden biri olan bu sos nasıl yapılır? İşte Ajvar sosu tarifi...
AJVAR SOSU TARİFİ
Malzemeler:
8 kilogram kırmızı kapya biber
4 kilogram patlıcan
1 baş sarımsak (10 diş)
40 gram toz şeker
80 gram tuz
500 ml. sıvı yağ
AJVAR SOSU YAPILIŞI
Biberlerin sap ve çekirdeklerini çıkartıp mangalda ya da ocakta közleyip, kabuklarını soyun.
Patlıcanların üstüne çatal ile delikler açıp mangal ya da ocakta közleyip, kabuklarını soyun ve saplarını keserek alın.
Patlıcan ve biberleri ayrı ayrı kıyma makinasından geçirin.
Patlıcanları kıyma makinasından geçirirken içine kabukları soyulmuş sarımsakları da ekleyin, böylelikle onlarda harca daha kolay karışacaktır.
Geniş bir tencereye yağın yarısını ve biberleri koyup yüksek ateşte sürekli karıştırarak kavurun.
Biberler suyunu çekip, koyulaşıp salça gibi bir kıvam alınca sarımsaklı patlıcan püresini, şeker ve tuzu da tencereye aktarın.
Karışım koyulaşıp bütünleşince tencereye kalan yağı azar azar ekleyip ajvara yedirin.
Her yağ ekleyişinizde ajvarı hafifçe döverek macunumsu bir hal alıp tencereden kolayca ayrılana kadar pişirmeye devam edin.
Kavanoz ve kapaklarınızı kaynar suda 4-5 dakika bekletin.
Sıcak kavanozların içine kaynar haldeki ajvarı içinde boşluk kalamayacak şekilde doldurun ve kapaklarını sıkıca kapatıp tezgaha ters çevirin.
Bu şekilde 5-6 ay kadar sosunuzu saklayabilirsiniz.
Çok daha uzun süreli bir saklama yöntemi için kapaklarını kapattığınız kavanozları derin bir tencereye alın, üstlerine sıcak su koyup yarım saat daha kaynatın.
Bu aşamadan sonra kavanozları yine ters çevirip oda sıcaklığına gelene kadar dinlendirin.
Ardından kavanozları serin ve karanlık bir yerde saklayın.
Kapağını açtıktan sonra da mutlaka buzdolabında muhafaza edin.
Afiyet olsun!
İlgili Haberler
- Evde kolay dondurma tarifi: Dondurma nasıl yapılır?
- Sağlıklı ve doyurucu: Kerevizli yeşil salata tarifi
- Kahvaltıların geleneksel lezzeti: Çılbır tarifi
- Portekiz mutfağının efsane lezzeti çayın yanına çok yakışacak: Belem turtası tarifi...
- Nefis Arnavut böreği tarifi
- Diyet bozmayan fit lezzet: Ton balıklı makarna salatası tarifi...
- Sadece 10 dakikada hazırlayabileceğiniz pratik lezzet: Tavada krep böreği tarifi...
- Osmanlı saray mutfağının vazgeçilmez tatlısı: Helva-i Hakani tarifi...
- Ana yemeğin yanına çok yakışan pratik lezzet: Patates sufle tarifi...
- Ege'nin özel lezzeti: Çökertme kebabı tarifi
- Google'ın yapay zekası pizza tarifi verdi! İçine tutkal ekleyin
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü Türk mobilya şirketi iflas etti
- Tavuğa tecavüz ederken yakalandı!
- Parçalanmış ceset vahşetinde gözaltı!
- 'Çocuklarımızı okula göndermeyiz'
- En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
- Okan Buruk hakkında suç duyurusu!
- Kürsüde 'Esad ile işbirliği' çağrısı
- Erdoğan'dan İmamoğlu'na: 'Kimse kusura bakmasın...'
- Fenerbahçe ilk transferini bitiriyor!
- Cübbeli'den 'İsmailağa' hakkında 'büyü' iddiası