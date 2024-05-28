Kahvaltıların geleneksel lezzeti: Çılbır tarifi
Her evde yapılan, kimi zaman kahvaltıları şenlendiren kimi zaman yoğurtla birlikte akşam yemeklerini kurtaran bir tarif çılbır. Aslında ona anlamını katan şey poşe yumurta. İşte, Çılbır tarifi...
Sabah kahvaltılarının vazgeçilmez lezzetlerinden olan ve proteinli içeriği için diyet listelerinin de en önemli yıldızı olan yumurta her sofrada kendine yer bulur. İşte, yumurtanın geleneksel hâli Çılbır tarifi...
ÇILBIR TARİFİ
Malzemeler
- 1 litre su
- 2 adet yumurta
- 2 yemek kaşığı elma sirkesi
- 1 su bardağı süzme yoğurt
- 1 diş sarımsak
- 1 çay kaşığı tuz
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 tatlı kaşığı pul biber
- 1 tatlı kaşığı nane
- 1 çay kaşığı karabiber
Yapılış
- Suyu derin bir tencerede kaynatın. Fokurdamaya başladığında altını kısın ve ardından sirkeyi ekleyin.
- Yumurtanın sarısını bozmadan bir kepçe veya bardağın içine kırın ve yavaşça sirkeli suyun için bırakın.
- Yumurtaların akı pişip renk alırken, diğer yumurtaları da aynı şekilde sırayla tencereye ekleyerek pişirmeye başlayın.
- Yumurta akları pişmiş, yumurta sarıları rafadan kıvamda olmalı, bunun için yaklaşık 3-4 dakika kadar pişirmelisiniz.
- Yumurtalar pişerken bir yandan yoğurda tuz ve ezilmiş sarımsakları ekleyin ve karıştırın.
- Servis tabaklarının altına sarımsaklı yoğurdu eşit bir şekilde dağıtın.
- Pişen yumurtaları bir kevgir yardımıyla sudan alın, kevgirde kalan suyunu iyice alarak yoğurdun üzerine yerleştirin.
- Tereyağını tavada eritin ve üzerine pul biber, nane ve karabiberi ekleyin.
- Hafifçe köpürmeye başlayınca ocaktan alarak yumurtaların üzerine dökün. Çılbırınız hazır, afiyet olsun!
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