Kahvaltıların geleneksel lezzeti: Çılbır tarifi

Yayınlanma: 28.05.2024 - 09:50

Güncelleme: 28.05.2024 - 09:50

Sabah kahvaltılarının vazgeçilmez lezzetlerinden olan ve proteinli içeriği için diyet listelerinin de en önemli yıldızı olan yumurta her sofrada kendine yer bulur. İşte, yumurtanın geleneksel hâli Çılbır tarifi...

ÇILBIR TARİFİ

Malzemeler

1 litre su

2 adet yumurta

2 yemek kaşığı elma sirkesi

1 su bardağı süzme yoğurt

1 diş sarımsak

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı nane

1 çay kaşığı karabiber

Yapılış