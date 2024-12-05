Mutfağınızda Meksika esintisi: Tortilla tarifi

Yayınlanma: 05.12.2024 - 15:53

Güncelleme: 05.12.2024 - 15:53

Tortilla, Meksika mutfağının temel taşı olan, yapımı kolay ve çok yönlü bir ekmek türüdür. İster tacos, quesadilla veya burrito gibi lezzetlerde kullanın, ister kahvaltıda dürüm yaparak tüketin, tortilla her öğüne uyum sağlayabilen bir malzeme. İşte yumuşacık, ev yapımı tortilla tarifi!

Malzemeler (8-10 adet tortilla için)

Mısır Tortilla için:

2 su bardağı mısır unu (masa harina)

1,5 su bardağı sıcak su

Yarım çay kaşığı tuz

Buğday Tortilla için:

2,5 su bardağı un

1 çay kaşığı kabartma tozu

Yarım çay kaşığı tuz

3 yemek kaşığı sıvı yağ veya tereyağı

3/4 su bardağı ılık su

Hazırlanışı

1. Hamurun Hazırlanması:

Mısır Tortilla: Mısır ununu geniş bir kaba alın, tuz ekleyin. Sıcak suyu azar azar ekleyerek hamuru yoğurun. Ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edin.

Buğday Tortilla: Un, kabartma tozu ve tuzu karıştırın. Sıvı yağ veya tereyağını ekleyip karıştırın. Suyu azar azar ekleyerek hamuru yoğurun. Yumuşak, pürüzsüz bir kıvamda olmalı.

2. Dinlendirme:

Hamuru streç filme sarıp 20-30 dakika dinlendirin. Bu, hamurun daha kolay açılmasını sağlar.

3. Hamurun Şekillendirilmesi:

Hamuru eşit büyüklükte bezelere ayırın. Her bezeyi ince ve yuvarlak şekilde açın. (İnce açmak için merdane veya tortilla presi kullanabilirsiniz.)

4. Pişirme:

Isıtılmış, yapışmaz bir tavayı veya döküm tavayı kullanarak tortillaları pişirin. Her iki tarafını 30-40 saniye kadar, hafif kabarcıklar oluşana kadar pişirin. Çok uzun süre pişirmemeye dikkat edin, aksi halde sertleşebilir.

5. Servis:

Tortillaları bir bezle sararak sıcak tutun. Kullanacağınız tariflere göre hemen değerlendirebilir veya buzdolabında saklayabilirsiniz.