Slovak mutfağının gurur yemeği: Bryndzove Halusky

Slovak mutfağının kalbinde yer alan Bryndzové Halušky, görünüm olarak İtalyan gnocchi’sini andırsa da tat ve doku açısından çok farklı bir yerde duruyor. İşte bu eşsiz Orta Avrupa lezzetinin ev yapımı tarifi...

BRYNDZOVE HALUSKY TARİFİ

Malzemeler:

Hamur için:

4 adet orta boy patates (rendelenmiş)

1,5 su bardağı un

1 yumurta

1 çay kaşığı tuz

Üzeri için:

200 gram bryndza (bulamazsanız beyaz peynir + süzme yoğurt karışımıyla benzetebilirsiniz)

100 gram pastırma (veya bacon – jülyen doğranmış)

1 yemek kaşığı tereyağı

Taze çekilmiş karabiber

Yapılışı: