Slovak mutfağının gurur yemeği: Bryndzove Halusky

Slovak mutfağının kalbinde yer alan Bryndzové Halušky, görünüm olarak İtalyan gnocchi’sini andırsa da tat ve doku açısından çok farklı bir yerde duruyor. İşte bu eşsiz Orta Avrupa lezzetinin ev yapımı tarifi...
BRYNDZOVE HALUSKY TARİFİ
Malzemeler:
Hamur için:
- 4 adet orta boy patates (rendelenmiş)
- 1,5 su bardağı un
- 1 yumurta
- 1 çay kaşığı tuz
Üzeri için:
- 200 gram bryndza (bulamazsanız beyaz peynir + süzme yoğurt karışımıyla benzetebilirsiniz)
- 100 gram pastırma (veya bacon – jülyen doğranmış)
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- Taze çekilmiş karabiber
Yapılışı:
- Patatesleri rendeleyin ve fazla suyunu hafifçe süzün.
- Geniş bir kapta rendelenmiş patates, un, yumurta ve tuzu karıştırarak yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur elde edin.
- Büyük bir tencerede tuzlu suyu kaynatın.
- Hamurdan küçük parçalar alarak bir çay kaşığı yardımıyla kaynar suya bırakın (veya özel "halušky süzgeci" varsa kullanabilirsiniz).
- Hamur lokmaları su yüzeyine çıkınca 1-2 dakika daha haşlayıp süzün.
- Ayrı bir tavada pastırmaları tereyağıyla çıtır çıtır olana kadar kızartın.
- Haşlanan hamur toplarını servis tabağına alın, üzerine bryndza peynirini yayın ve kızarmış pastırma ile birlikte servis edin.
- Karabiberle tatlandırarak sıcak servis yapın.