Sofralara renk katan enfes bir Fransız klasiği: Cordon Bleu tarifi

Cordon Bleu, Fransız mutfağının dünyaca ünlü klasiklerinden biridir. İnce dilimlenmiş tavuk veya dana etinin içine genellikle jambon ve peynir konularak rulo haline getirilip pane edilmiş, ardından kızartılmış ya da fırınlanmış nefis bir yemek türüdür. İsmi Fransızca “mavi kurdele” anlamına gelir ve bu yemek, kalite ve ustalığı simgeler. Peki, sofralara renk katan bu Fransız klasiği nasıl yapılır? İşte, leziz Cordon Bleu tarifi...





CORDON BLEU TARİFİ

Malzemeler:

4 adet tavuk göğsü (ince dilimlenmiş)

4 dilim jambon (tercihen füme veya hindi jambonu)

4 dilim kaşar veya gouda peyniri

2 adet yumurta

1 su bardağı un

1 su bardağı galeta unu (veya bayat ekmek kırıntısı)

Tuz, karabiber

Kızartmak için sıvı yağ

CORDON BLEU YAPILIŞI

Tavuk göğüslerini temizleyip, döverek ince ve geniş bir yapıya getirin.

Her bir tavuk diliminin üzerine bir dilim jambon ve bir dilim peynir yerleştirin.

Tavuk, jambon ve peynirli dilimi dikkatlice rulo yaparak sarın.

Kenarlarının açılmaması için kürdan ile sabitleyebilirsiniz.

Üç ayrı kapta; una, çırpılmış yumurtaya ve galeta ununa bulayın.

Önce un, sonra yumurta, son olarak galeta ununa bulamak pane işlemini tamamlar ve çıtır bir dış yüzey sağlar.

Geniş bir tavada sıvı yağı ısıtın ve ruloları her tarafı altın sarısı olana kadar kızartın.

İsterseniz ön kızartma sonrası 180 derece fırında 15-20 dakika pişirerek içinin tam olarak pişmesini sağlayabilirsiniz.

Bu nefis yemeği patates püresi, sotelenmiş sebzeler veya taze yeşilliklerle servis ederek dengeli ve şık bir öğün hazırlayabilirsiniz.

Ayrıca, yanında hafif bir beyaz sos veya hardal sosu da lezzeti artırır.

Afiyet olsun!