Sofraların bilinmeyen lezzeti: Fasulye Kızartması Tarifi

İlkbaharın ardından sofralarda işler değişir, rengarenk sebzeler türlü türlü şekillere girerler. Bu güzelim sebzelerden en çok sevileni ise taze fasulye. İşte, Fasulye Kızartması Tarifi...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.06.2024 - 17:17
Sofraların bilinmeyen lezzeti: Fasulye Kızartması Tarifi
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Taze fasulye ile pişirebileceğiniz yemeklerin hepsi hafif olacak ve hepsi çok lezzetli ama kızartması bir başka güzel. Çerez gibi yenilir, koca tabak nasıl bitti anlayamazsınız. İşte, Fasulye Kızartması Tarifi...

FASULYE KIZARTMASI TARİFİ

Malzemeler

  • 500 gram çalı fasulyesi
  • 2-3 yemek kaşığı un
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 3/4 su bardağı sıvı yağ

Yapılış

  1. Öncelikle fasulyeleri yıkayın ve sap kısımlarını ayıklayın, ardından fasulyeleri kırmadan bütün bir şekilde derince bir tencereye alın ve tuzlu suda yaklaşık 10 dakika, fasulyeler yumuşayana dek haşlayın.
  2. Haşladığınız fasulyeleri süzün ve soğuk sudan geçirin.
  3. Yağı bir kızartma tenceresine alın ve kızdırın.
  4. Bir tepsiye unu serpiştirin ve ılıklaşmış olan fasulyeleri teker teker bu una bulayıp kızgın yağa atın, altlı üstlü çevirerek kızarttıktan sonra, havlu kağıt serdiğiniz bir tabağa alın ve fazla yağının süzülmesini sağlayın.
  5. Tüm fasulyeleri bu şekilde kızarttıktan sonra bir servis tabağına alın, üstüne sarımsaklı yoğurt gezdirin ve dereotuyla süsleyip servis edin.

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