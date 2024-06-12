Sofraların bilinmeyen lezzeti: Fasulye Kızartması Tarifi

Yayınlanma: 12.06.2024 - 17:17

Güncelleme: 12.06.2024 - 17:17

Taze fasulye ile pişirebileceğiniz yemeklerin hepsi hafif olacak ve hepsi çok lezzetli ama kızartması bir başka güzel. Çerez gibi yenilir, koca tabak nasıl bitti anlayamazsınız. İşte, Fasulye Kızartması Tarifi...

FASULYE KIZARTMASI TARİFİ

Malzemeler

500 gram çalı fasulyesi

2-3 yemek kaşığı un

1 tatlı kaşığı tuz

3/4 su bardağı sıvı yağ

Yapılış