Sofraların değişmeyen başlangıcı: Mercimek çorbası tarifi

Mercimek çorbası, her mevsim tüketilebilen ve geniş bir sofra kültürüne hitap eden nadir yemeklerden biri olarak öne çıkıyor. Lokantalardan ev mutfaklarına kadar uzanan bu lezzet, sadeliğiyle öne çıkıyor. Ölçülere ve pişirme sırasına dikkat edildiğinde, pürüzsüz ve aroması yerinde bir çorba elde ediliyor.
MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler
- 1 su bardağı kırmızı mercimek
- 1 adet orta boy kuru soğan
- 1 adet havuç
- 1 yemek kaşığı un
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 3 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 tatlı kaşığı tuz
- Yarım çay kaşığı karabiber
- 6 su bardağı sıcak su veya et suyu
Yapılışı
- Mercimeği yıkayıp süzün.
- Soğanı ve havucu iri parçalar halinde doğrayın.
- Tencereye yağı alıp soğanı kısa süre kavurun.
- Unu ekleyip kokusu çıkana kadar karıştırın.
- Salçayı ilave edip birkaç tur çevirin.
- Mercimek, havuç ve sıcak suyu ekleyin.
- Orta ateşte mercimekler iyice yumuşayana kadar pişirin.
- Blenderdan geçirerek pürüzsüz hale getirin.
- Tuz ve karabiberi ekleyip birkaç dakika daha kaynatın.