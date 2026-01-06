Sofraların değişmeyen başlangıcı: Mercimek çorbası tarifi

Mercimek çorbası, her mevsim tüketilebilen ve geniş bir sofra kültürüne hitap eden nadir yemeklerden biri olarak öne çıkıyor. Lokantalardan ev mutfaklarına kadar uzanan bu lezzet, sadeliğiyle öne çıkıyor. Ölçülere ve pişirme sırasına dikkat edildiğinde, pürüzsüz ve aroması yerinde bir çorba elde ediliyor.

MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 adet orta boy kuru soğan

1 adet havuç

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı domates salçası

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

6 su bardağı sıcak su veya et suyu

Yapılışı