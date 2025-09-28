Sofraların ferah lezzeti: Yoğurtlu patlıcan mezesi

Türk mutfağının vazgeçilmez tatlarından biri olan yoğurtlu patlıcan mezesi, hem pratik hem de çok lezzetli bir seçenek. Közlenmiş patlıcanın eşsiz aroması, yoğurt ve sarımsağın ferahlatıcı tadıyla birleştiğinde ortaya nefis bir meze çıkıyor. Akşam yemeklerinde veya misafir sofralarında rahatlıkla tercih edebileceğiniz bu tarif, hem hafif hem de doyurucu bir alternatif sunuyor.
YOĞURTLU PATLICAN MEZESİ TARİFİ
Malzemeler
- 3 adet orta boy patlıcan
- 1 su bardağı süzme yoğurt
- 2 yemek kaşığı normal yoğurt
- 2 diş sarımsak
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı pul biber (üzeri için)
- Birkaç dal maydanoz (süslemek için)
Yapılışı
- Patlıcanları ocakta, fırında ya da közmatik üzerinde közleyin.
- Közlenen patlıcanların kabuklarını soyup küçük parçalar halinde doğrayın.
- Sarımsakları ezin, yoğurtlarla karıştırıp tuz ekleyin.
- Doğradığınız patlıcanları yoğurtlu karışıma ekleyin ve iyice harmanlayın.
- Servis tabağına alın, üzerine zeytinyağı gezdirin.
- Pul biber serpin ve ince kıyılmış maydanozla süsleyin.