Sofraların vazgeçilmez lezzeti: Fırında sebzeli tavuk tarifi

Yoğun iş temposunda veya özel gün sofralarında pratik ama gösterişli yemek arayanlar için fırında sebzeli tavuk ideal bir tercih. Tek tepside hazırlanabilmesi, bol sebzeli yapısıyla hem kolaylık sağlıyor hem de sağlıklı bir öğün sunuyor.
FIRINDA SEBZELİ TAVUK TARİFİ
Malzemeler
- 6 adet tavuk but veya göğüs (isteğe göre)
- 2 adet patates
- 2 adet havuç
- 1 adet kabak
- 1 adet kırmızı biber
- 1 adet soğan
- 3 diş sarımsak
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı kekik
- 1 tatlı kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 tatlı kaşığı tuz
- Yarım limon suyu
Hazırlanışı
- Tavuk parçalarını yıkayıp kurulayın. Zeytinyağı, limon, kekik, pul biber, karabiber ve tuzla harmanlayarak en az 30 dakika dinlendirin.
- Sebzeleri iri iri doğrayın. Soğan ve sarımsağı bütün bırakabilirsiniz.
- Sebzeleri de aynı baharat karışımıyla harmanlayın.
- Tepsiye tavukları yerleştirin, aralarına sebzeleri dizin.
- Önceden ısıtılmış 190 derece fırında yaklaşık 45-50 dakika pişirin.
- Üzeri kızarınca sıcak servis edin.