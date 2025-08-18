Sofraların vazgeçilmez lezzeti: Fırında sebzeli tavuk tarifi

Yoğun iş temposunda veya özel gün sofralarında pratik ama gösterişli yemek arayanlar için fırında sebzeli tavuk ideal bir tercih. Tek tepside hazırlanabilmesi, bol sebzeli yapısıyla hem kolaylık sağlıyor hem de sağlıklı bir öğün sunuyor.

FIRINDA SEBZELİ TAVUK TARİFİ

Malzemeler

6 adet tavuk but veya göğüs (isteğe göre)

2 adet patates

2 adet havuç

1 adet kabak

1 adet kırmızı biber

1 adet soğan

3 diş sarımsak

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım limon suyu

Hazırlanışı