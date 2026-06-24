Anne mutfağının klasiği: Lokum gibi etiyle etli nohut tarifi...

Sulu tencere yemeklerinin tartışmasız en doyurucusu, kış aylarının ve kalabalık sofraların bereket sembolü! Geceden ıslatılmış iri nohutların, yumuşacık dana eti ve yoğun salçalı kıvamlı bir suyla bütünleştiği bu dev klasik, ev yemeklerini özleyenlerin imdadına yetişiyor. Kapağı açıldığında tüm evi saran o tanıdık ve huzur verici kokuya kimse hayır diyemeyecek.

MALZEMELER

2 su bardağı nohut (Bir gece önceden bol soğuk suyla ıslatılmış)

350 gram dana kuşbaşı et (Hafif yağlı olması yemeği çok daha lezzetli yapar)

1 adet büyük boy kuru soğan (Çok ince yemeklik doğranmış)

1,5 yemek kaşığı domates salçası ve yarım yemek kaşığı biber salçası

2 yemek kaşığı tereyağı ve 2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber (İsteğe bağlı acı pul biber)

Üzerini 3-4 parmak geçecek kadar sıcak su

ADIM ADIM YAPILIŞI

Geceden ıslattığınız nohutların suyunu süzün ve iyice yıkayın. Tencereye alıp üzerini geçecek kadar suyla, nohutların üzerinde biriken kefi (köpüğü) alarak 15-20 dakika kadar ön haşlama yapın ve suyunu süzün. (Bu işlem gazını alacaktır).

Pişirme yapacağınız tencereye (varsa düdüklü tencereye) sıvı yağı alın. Kuşbaşı etleri ekleyip, yüksek ateşte suyunu salıp tamamen çekene kadar kavurun.

Suyunu çeken etlerin üzerine tereyağını ve incecik doğranmış soğanları ilave edin. Soğanlar eriyip karamelize olana kadar kavurmaya devam edin.

Domates ve biber salçasını ekleyip, salçanın kokusu çıkana kadar 2-3 dakika karıştırın. Toz kırmızı biberi bu aşamada ekleyip yağın rengini kırmızıya çevirin.

Önceden hafifçe haşlayıp süzdüğünüz nohutları tencereye ilave edin. Ezmeden, tüm malzemenin salçalı sosla harmanlanması için 1-2 dakika çevirin.

Yemeğin üzerini 3-4 parmak geçecek kadar sıcak suyu ekleyin. (Tuzunu etin sertleşmemesi için yemeği ocaktan almaya yakın atacağız).

Düdüklü tencere kullanıyorsanız kapağını kapatıp yaklaşık 25-30 dakika (nohudun cinsine göre değişebilir) pişirin. Normal tencere kullanıyorsanız, nohutlar tamamen yumuşayıp yemeğin suyu hafif koyu bir kıvam (helme) alana kadar kısık ateşte yaklaşık 1 saat pişirin. Ocaktan almadan 10 dakika önce tuzunu ilave edin. Sıcak sıcak servis yapın.